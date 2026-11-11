Kırklareli'de öğrencilerin ulaşım sorunları vali ve rektörün katılımıyla görüşüldü - Son Dakika
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Kırklareli'de öğrencilerin ulaşım sorunları vali ve rektörün katılımıyla görüşüldü

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Kırklareli\'de öğrencilerin ulaşım sorunları vali ve rektörün katılımıyla görüşüldü
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Kırklareli Üniversitesinde öğrencilerin trafik ve toplu taşıma sorunlarının ele alındığı toplantıya Vali Uğur Turan ve Rektör Prof. Dr. Rengin Ak katıldı. Toplantıda kampüs ile şehir merkezi arasındaki ulaşımın geliştirilmesi ve kurumlar arası işbirliğinin önemi vurgulandı.

Kırklareli Üniversitesinde Trafik ve Toplu Taşıma Sorunları Değerlendirme Toplantısı yapıldı.

Kırklareli Valisi Uğur Turan, Kırklareli Belediye Başkanı Derya Bulut, Kırklareli Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Rengin Ak ile ilgili kurum ve kuruluş yetkililerinin katıldığı toplantıda, üniversite öğrencilerinin trafik ve toplu taşımada karşılaştığı sorunlar, ulaşım ihtiyaçları ve çözüm önerileri görüşüldü.

Toplantıda, öğrencilerin kampüs ile şehir merkezi arasındaki ulaşım imkanlarının geliştirilmesi, trafik güvenliğinin ve toplu taşıma hizmetlerinin etkinliğinin artırılması için kurumlar arası işbirliği ve koordinasyonun önemi vurgulandı.

Vali Turan, öğrencilerin her sorununu çözüme kavuşturmak için çalıştıklarını söyledi.

Gençlere verilen değeri geleceğe verilen önem olarak gördüğünü ifade eden Turan?????, "Ailelerinin bizlere emanet ettiği, Türkiye Yüzyılı'nın mimarları olacak kıymetli gençlerimizin huzuru, güvenliği ve mutluluğu her şeyden önce gelmektedir. Kırklareli'mizde eğitim gören her bir öğrencimizin kendisini bu şehrin bir parçası, bu büyük ailenin kıymetli bir ferdi olarak hissetmesi en büyük arzumuzdur." diye konuştu.

Kaynak: AA
Yerel YönetimDerya BulutKırklareliRektörTrafikUlaşımEğitimGüncelSon Dakika

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