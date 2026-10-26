Kırklareli Denetimli Serbestlik çocuk yükümlüleri Atatürk Evi\'nde ağırladı

Kırklareli Cumhuriyet Başsavcılığı Denetimli Serbestlik Müdürlüğünce çocuk yükümlülere yönelik Atatürk Evi gezisi düzenlendi.

Çocuk yükümlülerin topluma kazandırılması, sosyalleşmelerinin desteklenmesi ve milli değerler ile tarih bilincinin aşılanması amacıyla gerçekleştirilen etkinlikte gençler, müzedeki tarihi odaları, fotoğraf sergilerini ve Atatürk'e ait dönemsel ögeleri inceledi.

Açıklamada, çocukların topluma uyum süreçlerini kolaylaştırmaya ve geleceğe daha güvenle bakmalarına katkı sağlayan sosyal ve kültürel faaliyetlerin devam edeceği belirtildi.

Ziyaret, hatıra fotoğrafı çekilmesiyle tamamlandı.