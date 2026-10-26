Kırklareli Denetimli Serbestlik çocuk yükümlüleri Atatürk Evi\'nde ağırladı

Kırklareli Denetimli Serbestlik çocuk yükümlüleri Atatürk Evi'nde ağırladıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Kırklareli Cumhuriyet Başsavcılığı Denetimli Serbestlik Müdürlüğü, çocuk yükümlüler için Atatürk Evi'ne gezi düzenledi. Gezide tarihi odalar ve fotoğraf sergileri incelendi; etkinliğin topluma uyum ve tarih bilincine katkı sağladığı belirtildi.
Kırklareli Cumhuriyet Başsavcılığı Denetimli Serbestlik Müdürlüğünce çocuk yükümlülere yönelik Atatürk Evi gezisi düzenlendi.
Çocuk yükümlülerin topluma kazandırılması, sosyalleşmelerinin desteklenmesi ve milli değerler ile tarih bilincinin aşılanması amacıyla gerçekleştirilen etkinlikte gençler, müzedeki tarihi odaları, fotoğraf sergilerini ve Atatürk'e ait dönemsel ögeleri inceledi.
Açıklamada, çocukların topluma uyum süreçlerini kolaylaştırmaya ve geleceğe daha güvenle bakmalarına katkı sağlayan sosyal ve kültürel faaliyetlerin devam edeceği belirtildi.
Ziyaret, hatıra fotoğrafı çekilmesiyle tamamlandı.
Kaynak: AA
Sizin düşünceleriniz neler ?