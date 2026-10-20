Kırklareli Lüleburgaz\'da ev yangında kullanılamaz hale geldi, alevler söndürüldü

Kırklareli Lüleburgaz'da ev yangında kullanılamaz hale geldi, alevler söndürüldüGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesinde Dere Mahallesi Dere Sokak'taki tek katlı evde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. İtfaiye, polis ve sağlık ekiplerinin sevk edildiği bölgede itfaiyenin müdahalesiyle söndürülen yangında ev kullanılamaz hale geldi.
Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesinde müstakil evde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Dere Mahallesi Dere Sokak'taki tek katlı evde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine bölgeye itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülen yangında ev kullanılamaz hale geldi.
Kaynak: AA
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