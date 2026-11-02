Kırklareli'nde COP31 kapsamında bisikletliler Atatürk Evi'ne pedal çevirdi - Son Dakika
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Kırklareli'nde COP31 kapsamında bisikletliler Atatürk Evi'ne pedal çevirdi

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Kırklareli\'nde COP31 kapsamında bisikletliler Atatürk Evi\'ne pedal çevirdi
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Kırklareli'nde COP31 kapsamında 'Türkiye Pedallıyor' etkinliği düzenlendi. Şevket Dingillioğlu Parkı'ndan Atatürk Evi'ne kadar pedal çeviren bisikletliler, sürüşün Türkiye Bisiklet Federasyonu ve Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü işbirliğiyle yapıldığını belirtti.

Kırklareli'nde Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi'nin (UNFCCC) 31. Taraflar Konferansı (COP31) kapsamında "Türkiye Pedallıyor" etkinliği düzenlendi.

Çevre bilincini artırmak, birlik ve beraberliği güçlendirmek amacıyla gerçekleştirilen organizasyon kapsamında bisikletli grup, Şevket Dingillioğlu Parkı'nda bir araya geldi.

Katılımcılar, ardından Atatürk Evi'ne kadar pedal çevirdi.

Etkinliğe katılan bisikletçilerden Mehmet Ünal, AA muhabirine yaptığı açıklamada, organizasyonun Türkiye Bisiklet Federasyonu ve Sürdürülebilirlik ve Sosyal Etkinlikler Kurulu tarafından planlandığını belirtti.

Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünün yanı sıra kentteki bisiklet kulüpleri ve temsilciliklerin işbirliğiyle sürüşü gerçekleştirdiklerini aktaran Ünal, şunları kaydetti:

"Gerçekleştirdiğimiz sürüş etkinliği bisiklet federasyonumuz tarafından desteklenen bir etkinlik, bu çok gurur verici. Aynı zamanda bu etkinlik Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi 31. Taraflar Konferansı (COP31) ile bağlantılı yapılan bir organizasyon. İklim değişikliğine dikkati çekmek amacıyla böyle bir etkinlikte yer almaktan çok mutlu oldum."

Kaynak: AA
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