Kırklareli'nde yük treni işçi servisine çarptı: 2 yaralı var - Son Dakika
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Kırklareli'nde yük treni işçi servisine çarptı: 2 yaralı var

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Kırklareli'nin Babaeski ilçesinde yük treninin kontrollü hemzemin geçitte servis minibüsüne çarpması sonucu 2 kişi yaralandı. Bölgeden servis edilen fotoğraflarda servisin ağır hasar aldığı görüldü.

20.12.2024 08:36
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Alpullu beldesinde Kapıkule Garı'na giden yük treni, hemzemin geçitte fabrika işçilerini taşıyan servis minibüsüne çarptı.

MİNİBÜSÜ KALDIRMAYA ÇALIŞIYORLAR

Kazada yaralanan 2 kişi, sağlık ekiplerince Babaeski Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Raydan minibüsün kaldırılması çalışmaları devam ediyor.

Kırklareli'nde yük treni işçi servisine çarptı: 2 yaralı var

SERVİS AĞIR HASAR ALDI

Bölgeden servis edilen görüntülerde işçileri taşıyan servisin trenle çarpıştıktan sonra ağır hasar aldığı fark edildi.

Kırklareli'nde yük treni işçi servisine çarptı: 2 yaralı var
Kırklareli'nde yük treni işçi servisine çarptı: 2 yaralı var
Kırklareli\'nde yük treni işçi servisine çarptı: 2 yaralı var

Kırklareli, Babaeski, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kırklareli'nde yük treni işçi servisine çarptı: 2 yaralı var - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (9)

  • Sabri İnce:
    Geçmiş olsun , isterim ki hiç bir vatandaşımıza zarar gelememiştir . 26 0 Yanıtla
  • Tuna güler:
    İnşallah boş setvistir :( 14 0 Yanıtla
  • Serkan Genç:
    allah korusun 12 0 Yanıtla
  • Mustafa Sagdic:
    imamoglunu suclayan kimse yok mu ? allah yaralilara acil aifalar versin 3 8 Yanıtla
  • Nezir Sen:
    geçmiş olsun dileklerimi sunarım allahtan dileğim kimsenin burnu kanamasın 9 0 Yanıtla
  • cemil:
    Bu trenlerin de girmediği cadde sokak yok... Ne işin var senin minibüsün yolunda. Gitsene raylarının götürdüğü yere. 5 3 Yanıtla
  • Ali Atkoşan:
    Tren Yolunda Kaza Yapan Şöföre Altın Madalya vermek Gerekir Herkes Yapamaz 4 0 Yanıtla
  • Erkan Işık:
    haber yanlış. tren rayında sabit giden bir araçtır. çarpan servis yani minibüs. trenin aracı görünce sağa sola mı kırmasını istiyorsunuz. 2 0 Yanıtla
  • Ecevit Diraz:
    Bu servis Traktör mü.bulundugu bölge tarla sınırı.Tren demiştir.Servisci Dayı.bu yengeye benzemez devirdimi aklını alır.heyyyyyyy 0 0 Yanıtla
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