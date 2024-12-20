Alpullu beldesinde Kapıkule Garı'na giden yük treni, hemzemin geçitte fabrika işçilerini taşıyan servis minibüsüne çarptı.
Kazada yaralanan 2 kişi, sağlık ekiplerince Babaeski Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Raydan minibüsün kaldırılması çalışmaları devam ediyor.
Bölgeden servis edilen görüntülerde işçileri taşıyan servisin trenle çarpıştıktan sonra ağır hasar aldığı fark edildi.
Son Dakika › Güncel › Kırklareli'nde yük treni işçi servisine çarptı: 2 yaralı var - Son Dakika
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