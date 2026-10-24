Kırklareli Pınarhisar'da 109 yıllık Koloğlu İlkokulu yaklaşık 11 bin mezun verdi - Son Dakika
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Kırklareli Pınarhisar'da 109 yıllık Koloğlu İlkokulu yaklaşık 11 bin mezun verdi

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Kırklareli Pınarhisar\'da 109 yıllık Koloğlu İlkokulu yaklaşık 11 bin mezun verdi
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Kırklareli Pınarhisar\'da 109 yıllık Koloğlu İlkokulu yaklaşık 11 bin mezun verdi
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Kırklareli'nin Pınarhisar ilçesinde 1917'de eğitime açılan Koloğlu İlkokulu, 109 yıllık geçmişiyle eğitim vermeyi sürdürüyor. Yaklaşık 11 bin öğrenciyi mezun eden 10 derslikli tarihi okul, 100 yıllık ahşap kapıları ve özgün mimarisiyle dikkati çekiyor.

Kırklareli'nin Pınarhisar ilçesinde 1917 yılında eğitim vermeye başlayan Koloğlu İlkokulu, 109 yıllık köklü geçmişiyle öğrencilerini geleceğe hazırlamaya devam ediyor.

Anadolu Ajansının (AA) "Asırlık Mektepler" isimli dosya haberinin bu bölümünde, 1914 yılında dönemin Pınarhisar Kaymakamı Sadullah Koloğlu'nun talimatıyla yapımına başlanan ve Birinci Dünya Savaşı'nın zorlu şartlarına rağmen yöre halkının malzeme desteğiyle tamamlanarak 1917'de kapılarını açan Koloğlu İlkokulunun eğitim serüveni ele alındı.

Kentte 700 metrekarelik alanda inşa edilen, yüksek tavanları, geniş pencereleri ve dönemin taş-ahşap işçiliğini yansıtan mimarisiyle dikkati çeken 10 derslikli iki katlı tarihi bina, açıldığı günden bu yana eğitim yuvası olma işlevini koruyor.

Tarihi dokusu ve özgün mimarisiyle dikkati çeken okul, bugüne kadar yaklaşık 11 bin öğrenciyi mezun ederek yetiştirdiği nesillerle geleceğe ışık tutuyor.

Koloğlu İlkokulu, tarihi yapısının yanı sıra özgün iç mekan detayları ve nostaljik atmosferiyle de öğrenci ve ziyaretçilerini adeta zamanda yolculuğa çıkarıyor.

Bölgedeki eğitim tarihinin en canlı tanıklarından biri olan bina, taş mimarisi ve dayanıklı yapısıyla bölgedeki diğer tarihi kamu binaları arasında öne çıkıyor.

Klasik dönem mimari unsurlarını barındıran okulun geniş koridorları ve ahşap detayları, geçmişin estetik anlayışını günümüz eğitim ortamıyla buluşturuyor.

"100 yıllık ahşap kapıları hala kullanılıyor"

Okul müdürü Muharrem Yürükoğlu, AA muhabirine, tarihi ve köklü bir eğitim kurumunda görev yapmanın gururunu yaşadığını söyledi.

Okul binasının her yönüyle sağlıklı ve sağlam bir eser olarak inşa edildiğini vurgulayan Yürükoğlu, Yunanlar ve Rumlar tarafından da binanın eğitim yuvası olarak kullanıldığını belirtti.

Kurtuluş Savaşı sonrasında binanın yeniden Türk çocuklarının eğitim ve öğretimine açıldığını anlatan Yürükoğlu, şunları kaydetti:

"Geçmişte yapılanlar, gelecekte yapacağımız işlere ışık tutmakta. Biz de müteşekkiriz bu anlamda. Okulumuz yaklaşık 100 yıllık bir süreçte milletvekili, doktor, öğretmen, polis gibi pek çok meslek grubundan binlerce mezun verdi. Pınarhisar'ın ve çevre köylerin tüm öğrencileri hala bu okulda okumak istiyor, okulumuz bu cazibesini koruyor. Giriş kısmındaki kaidesi ve eski ahşap kapılar dikkati çekiyor. 100 yıllık çok sağlam kapılar yapmışlar, şu anda hala bu kapıları kullanıyoruz."

Okulun 4. sınıf öğrencisi Cansu Duygu Usta ise dedesi ve annesinden sonra kendisinin de bu okulda eğitim gördüğünü dile getirdi.

Okulunun çok güzel olduğunu ifade eden Usta, "Hem tarihi eser hem de doğa ile iç içesin." dedi.

Kaynak: AA
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