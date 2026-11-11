Kırklareli Valisi Turan'dan kentin kurtuluşunun 104'üncü yıl dönümü mesajı - Son Dakika
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Kırklareli Valisi Turan'dan kentin kurtuluşunun 104'üncü yıl dönümü mesajı

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Kırklareli Valisi Uğur Turan, kentin kurtuluşunun 104'üncü yıl dönümü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Kırklareli Valisi Uğur Turan, kentin kurtuluşunun 104'üncü yıl dönümü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Turan, mesajında, Kırklareli'nin kurtuluşunun yıl dönümünün gurur, coşku ve heyecanla kutlandığını belirtti.

11 Kasım 1922'nin milletin bağımsızlık iradesinin zaferle taçlandığı şanlı bir gün olduğunu vurgulayan Turan, "Bu kutlu tarih, istiklalinden ve hürriyetinden asla taviz vermeyen milletimizin birlik ve beraberlik içerisinde neleri başarabileceğinin en anlamlı nişanelerinden biridir." ifadesini kullandı.

Kırklareli'nin Sarı Saltuk'un gönüllerde yeşerttiği kardeşlik ve hoşgörü iklimiyle medeniyetin serhatlardaki güçlü temsilcilerinden biri olduğunu aktaran Turan, şehrin geçmişin hatırasını geleceğin umuduyla buluşturan müstesna bir yer olduğunu kaydetti.

Vali Turan, Türkiye Yüzyılı vizyonu doğrultusunda kenti her alanda daha ileriye taşımak için var güçleriyle çalışmayı sürdürdüklerini belirterek, mesajında şunları kaydetti:

"Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları başta olmak üzere, Milli Mücadelemizin bütün kahramanlarını, vatanımızın bağımsızlığı ve bölünmez bütünlüğü uğruna canlarını feda eden aziz şehitlerimizi rahmet, minnet ve dualarla, kahraman gazilerimizi saygı ve şükranla yad ediyorum. Kurtuluş mücadelesinin şanlı mirasını yaşatan, bu güzel şehrin bugününe ve yarınlarına emek veren bütün hemşerilerime en kalbi sevgi, saygı ve muhabbetlerimi sunuyorum. Serhat'ın Kırklar Diyarı Kırklareli'mizin 11 Kasım Kurtuluş Günü kutlu olsun."

Kaynak: AA
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SON DAKİKA: Kırklareli Valisi Turan'dan kentin kurtuluşunun 104'üncü yıl dönümü mesajı - Son Dakika
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