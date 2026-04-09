Kırmızı bültenle aranan Fedlan Kılıçaslan İspanya\'da yakalandı

09.04.2026 17:18
“Suç işlemek amacıyla örgüt kurmak” ve “yasa dışı bahis” suçlarından kırmızı bültenle aranan Fedlan Kılıçaslan, Interpol ve İspanya güvenlik birimlerinin ortak operasyonuyla İspanya’da yakalanarak gözaltına alındı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın yürüttüğü soruşturma kapsamında aranan şüpheli için iade talepnamesi hazırlanırken, Türkiye’ye getirilmesine yönelik adli sürecin iki ülke arasındaki iş birliği çerçevesinde titizlikle sürdürüldüğü bildirildi.

INTERPOL OPERASYONUYLA YAKALANDI

Kılıçaslan, Interpol ve İspanya güvenlik birimlerinin ortak çalışması sonucu gözaltına alındı. Yakalanmasının ardından ilgili adli makamlara teslim edilen şüphelinin iade süreci başlatıldı.

İADE SÜRECİ BAŞLATILDI

Türkiye ve İspanya arasındaki adli iş birliği kapsamında yürütülen süreçte, gerekli hukuki adımların atıldığı ve sürecin titizlikle takip edildiği bildirildi.

BAŞSAVCILIKTAN AÇIKLAMA

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yapılan açıklamada, Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu’nca yürütülen soruşturma kapsamında hakkında kırmızı bülten çıkarılan Fedlan Kılıçaslan’ın İspanya’da yakalandığının bildirildiği belirtildi. Açıklamada, “Şüphelinin ülkemize iadesine yönelik çalışmalara başlanılmış ve iade talepnamesi düzenlenmiştir. İade sürecinin takibi titizlikle sürdürülmektedir” ifadelerine yer verildi.

