Kıyma yerine sakatat kullandığı iddia edilen 129 yıllık börekçiden açıklama var

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Tarım ve Orman Bakanlığı, halk sağlığını tehdit eden gıda ürünlerini ifşa etmeye devam ediyor. İstanbul'un meşhur börekçisinin kıyma yerine sakatat kullandığı tespit edilerek, skandal kamuoyuyla paylaşıldı.

BÜYÜK ŞAŞKINLIK YARATTI

Son günlerde Türkiye gündeminde, Tarım ve Orman Bakanlığı'nın açıkladığı 'Taklit veya Tağşiş Yapılan Gıdalar' ile 'Sağlığı Tehlikeye Düşürecek Gıdalar' listesi konuşuluyor. 7 Kasım'da güncellenen listede yer alan İstanbul'un ünlü börekçilerinden biri olan 'Sarıyer Börekçisi' bu açıklamalar sonrası büyük şaşkınlık yarattı.

129 YILLIK BÖREKÇİDEN AÇIKLAMA VAR

Gündeme gelen bu iddialar üzerine Sarıyer Merkez'de yer alan 129 yıllık köklü Sarıyer Börekçisi iddialara yanıt verdi. 1895'ten bu yana 'Sarıyer Börekçisi' olarak faaliyet gösterdiklerini belirten işletme, "Bizim başka şubemiz yoktur. Gündeme gelen haberlerde bahsedilen Sarıyer Börekçisi biz değiliz" şeklinde açıklama yaptı.

"BİZİM BAŞKA BİR ŞUBEMİZ YOKTUR"

Açıklamada şu ifadelere yer verildi: "1895'ten bu yana Sarıyer Börekçisi olarak hizmet vermekteyiz. Bizim başka bir şubemiz yoktur. Gündeme gelen haberlerde bahsedilen işletme bizimle ilgisizdir."

Açıklamanın devamında ise, "Bizimle aynı ismi kullanarak faaliyet gösteren diğer işletmelerle herhangi bir bağımız bulunmamaktadır. Müşterilerimizin bu konuda dikkatli olmalarını ve ürünlerimizi yalnızca Tarihi Sarıyer Börekçisi adı altında faaliyet gösteren, resmi ve gerçek tek yerimizden temin etmelerini rica ederiz" denildi.