Kıyma yerine sakatat kullandığı iddia edilen 129 yıllık börekçiden açıklama var - Son Dakika
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Kıyma yerine sakatat kullandığı iddia edilen 129 yıllık börekçiden açıklama var

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Tarım ve Orman Bakanlığı halk sağlığını riske atan markaları tek tek ifşa etmeyi sürdürüyor. Son olarak İstanbul'un ünlü börekçilerinden birinin kıyma yerine sakatat kullandığı ortaya çıktı. Açıklama tüketiciler arasında büyük tepkiye yol açarken, Sarıyer Merkez'de yer alan 129 yıllık köklü Sarıyer Börekçisi yaptığı açıklamada ürünlerinde sakatat kullanan "Sarıyer Börekçisi" ile hiçbir ilgilerinin olmadığını ayrıca başka bir şubelerinin olmadığını duyurdu.

12.11.2024 07:42
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Tarım ve Orman Bakanlığı, halk sağlığını tehdit eden gıda ürünlerini ifşa etmeye devam ediyor. İstanbul'un meşhur börekçisinin kıyma yerine sakatat kullandığı tespit edilerek, skandal kamuoyuyla paylaşıldı.

BÜYÜK ŞAŞKINLIK YARATTI

Son günlerde Türkiye gündeminde, Tarım ve Orman Bakanlığı'nın açıkladığı 'Taklit veya Tağşiş Yapılan Gıdalar' ile 'Sağlığı Tehlikeye Düşürecek Gıdalar' listesi konuşuluyor. 7 Kasım'da güncellenen listede yer alan İstanbul'un ünlü börekçilerinden biri olan 'Sarıyer Börekçisi' bu açıklamalar sonrası büyük şaşkınlık yarattı.

129 YILLIK BÖREKÇİDEN AÇIKLAMA VAR

Gündeme gelen bu iddialar üzerine Sarıyer Merkez'de yer alan 129 yıllık köklü Sarıyer Börekçisi iddialara yanıt verdi. 1895'ten bu yana 'Sarıyer Börekçisi' olarak faaliyet gösterdiklerini belirten işletme, "Bizim başka şubemiz yoktur. Gündeme gelen haberlerde bahsedilen Sarıyer Börekçisi biz değiliz" şeklinde açıklama yaptı.

"BİZİM BAŞKA BİR ŞUBEMİZ YOKTUR"

Açıklamada şu ifadelere yer verildi: "1895'ten bu yana Sarıyer Börekçisi olarak hizmet vermekteyiz. Bizim başka bir şubemiz yoktur. Gündeme gelen haberlerde bahsedilen işletme bizimle ilgisizdir."

Açıklamanın devamında ise, "Bizimle aynı ismi kullanarak faaliyet gösteren diğer işletmelerle herhangi bir bağımız bulunmamaktadır. Müşterilerimizin bu konuda dikkatli olmalarını ve ürünlerimizi yalnızca Tarihi Sarıyer Börekçisi adı altında faaliyet gösteren, resmi ve gerçek tek yerimizden temin etmelerini rica ederiz" denildi.

Kıyma yerine sakatat kullandığı iddia edilen 129 yıllık börekçiden açıklama var

Tarım ve Orman Bakanlığı, İstanbul, Sarıyer, Güncel, Kıyma, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kıyma yerine sakatat kullandığı iddia edilen 129 yıllık börekçiden açıklama var - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (7)

  • Nicola:
    Hükümet iyice sapitti 8 20 Yanıtla
  • Mehmet Yılmaz:
    nasıl oluyor 2 isimde aynı marka anlamak mümkün değil 14 1 Yanıtla
  • halim bölükbaşı:
    yeğenim o zaman isim tescillendireceksin kimseye isim hakkı vermeyeceksin nerden bilelim birlikte olmadığınızı 10 1 Yanıtla
  • Mustafa Bayrak:
    sadece ifşa ediyor bunlarda aynı şekilde hileli üretime devam ediyor...hükümet bu ülkeyi yönetiyorsa..bu halkın sağlığından sorumluysa...bunların sahibine 10.yıldan az olmamak kaydıyla hapis..işyerlerinede mühür vuracak..bak bakalım birdaha hileli gıda üreten oluyormu 9 0 Yanıtla
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