Kızılay, Mersin\'de danışman öğretmenlere bilgilendirme toplantısı düzenledi

Türk Kızılay Mersin İl Merkezi Başkanlığınca, "Kızılay Kolu Danışman Öğretmenleri Bilgilendirme Toplantısı" düzenlendi.

Başkanlıktan yapılan açıklamaya göre, Kızılay Haftası kapsamında organize edilen program, Yenişehir İmam Hatip Ortaokulu Konferans Salonu'nda gerçekleşti.

Toplantıya, İl Milli Eğitim Müdürü Muhammed Özdemirci, İl Merkezi Başkanı Lütfi Parıltı, şube başkanları ve danışman öğretmenler katıldı.

Kızılay Kolu çalışmalarının geliştirilmesine yönelik hedeflerin ele alındığı programda, üniversitelerdeki işbirlikleri ve gönüllülük merkezlerine yönelik planlamalar da görüşüldü.

Açıklamada görüşlerine yer verilen İl Merkezi Başkanı Parıltı, iyilik hareketinin geleceğe güçlü şekilde yansıması için Kızılay Kolu danışman öğretmenlerinin önemli bir görev üstlendiğini ifade etti.