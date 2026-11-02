Kızılay, Mersin'de danışman öğretmenlere bilgilendirme toplantısı düzenledi - Son Dakika
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Kızılay, Mersin'de danışman öğretmenlere bilgilendirme toplantısı düzenledi

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Kızılay, Mersin\'de danışman öğretmenlere bilgilendirme toplantısı düzenledi
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Türk Kızılay Mersin İl Merkezi Başkanlığı, Kızılay Haftası'nda Yenişehir İmam Hatip Ortaokulu'nda danışman öğretmenlere bilgilendirme toplantısı düzenledi. Toplantıda Kızılay Kolu çalışmaları ve gönüllülük planlamaları ile üniversite işbirlikleri ele alındı.

Türk Kızılay Mersin İl Merkezi Başkanlığınca, "Kızılay Kolu Danışman Öğretmenleri Bilgilendirme Toplantısı" düzenlendi.

Başkanlıktan yapılan açıklamaya göre, Kızılay Haftası kapsamında organize edilen program, Yenişehir İmam Hatip Ortaokulu Konferans Salonu'nda gerçekleşti.

Toplantıya, İl Milli Eğitim Müdürü Muhammed Özdemirci, İl Merkezi Başkanı Lütfi Parıltı, şube başkanları ve danışman öğretmenler katıldı.

Kızılay Kolu çalışmalarının geliştirilmesine yönelik hedeflerin ele alındığı programda, üniversitelerdeki işbirlikleri ve gönüllülük merkezlerine yönelik planlamalar da görüşüldü.

Açıklamada görüşlerine yer verilen İl Merkezi Başkanı Parıltı, iyilik hareketinin geleceğe güçlü şekilde yansıması için Kızılay Kolu danışman öğretmenlerinin önemli bir görev üstlendiğini ifade etti.

Kaynak: AA
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