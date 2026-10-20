KKTC\'de "Doğu Akdeniz ve Filistin Meselesi" başlıklı panel düzenlendi

Kıbrıs- Filistin İnisiyatifi tarafından Gençlik ve Spor Bakan Yardımcısı Enes Eminoğlu'nun katılımıyla "Doğu Akdeniz ve Filistin Meselesi" başlıklı panel düzenlendi???????.

Türk Ajansı Kıbrıs'ın (TAK) haberine göre Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi (ASBÜ) KKTC Yerleşkesinde düzenlenen panel öncesinde Eminoğlu, ASBÜ KKTC Yerleşkesi Rektörü Prof. Dr. Enver Arpa'yı ziyaret etti.

Moderatörlüğünü Prof. Dr. Arpa'nın yürüttüğü panelde, Eminoğlu ile Sadakataşı Derneği Genel Başkanı Kemal Özdal konuşmacı olarak yer aldı. Panelde, Doğu Akdeniz'in stratejik önemi, Filistin meselesinin tarihi, siyasi ve insani boyutları ile bölgedeki güncel gelişmeler ele alındı.

Eminoğlu, Filistin'de zulmün devam ettiğini belirterek, konuya ilişkin düzenlenen bu gibi toplantı, miting, konferans ve seminerlerden Filistin halkının haberdar olduğunu ve bunlardan güç aldıklarını kaydetti.

Geçmişte Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA) Başkanlığı görevini yürüttüğünü söyleyen Eminoğlu, görevi boyunca yaklaşık 5 yıl düzenli olarak Filistin'e programlar düzenlediklerini aktardı.

Geçen hafta Konya'da Filistin Milli Takımı'yla dostluk maçı yapıldığını da anımsatan Eminoğlu, maçın 10. dakikasının 14. saniyesinde ve 89. dakikasının 59. saniyesinde, "Filistin özgürleşince bu maç devam edecek" mesajı verilmesi için karşılaşmanın durdurulduğunu söyledi.

Filistin, Kudüs ve Gazze meselesi gündemden düşürülmemeli

Eminoğlu, bunun sadece Türkiye'de ve İslam dünyasında değil, dünya kamuoyunda ses getiren bir hadise olduğuna dikkati çekerek, "İşte bu bir duruştur. Bu yüzden bu platformlar, bu toplantılar, bu seminerler, bu duruşu, bu karakteri oluşturma adına da çok kıymetli. Filistin davasını, Kudüs ve Gazze meselesini hiçbir zaman, hiçbir toplantıda, hiçbir buluşmada, gündemimizden düşürmememiz gerekiyor." ifadelerini kullandı.

Yüz yılı aşkın süredir Filistin'de sistematik bir katliam ve baskının sürdüğünü söyleyen Eminoğlu, bu süreçle alakalı kişisel ve ülkesel olarak sergilenen duruşun önemini vurguladı.

Özdal ise panele dahil olmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirerek, paneli düzenleyen Kıbrıs-Filistin İnisiyatifi'ne teşekkür etti.

Filistin halkına destek veren Özdal, bu konuda yürüttükleri çalışmaları anlattı. İsrail'in insanlığa karşı suç işlediğini belirten Özdal, dünyadaki vicdanlı insanların Filistin halkı için sürekli hareket halinde olması gerektiğini söyledi.

Konuşmaların ardından soru-cevap bölümüyle panel tamamlandı.

Eminoğlu, panel programının ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Eminoğlu, Filistin'de ve geçmişte KKTC'de yaşanan zulme dikkati çekerek, "Bugün de Filistin'de 7 Ekim'de başlayan bir süreç olmadığını ifade ettik. Aslında 1948 ve öncesinde, 1917'de İngilizlerin işgaliyle başlayan bir süreç var. Onlarca, yüz binlerce şehit var. Bu bilinci, bu şuuru gençlerimizin yaşatmasıyla alakalı bir gündem oldu içeride. Bugün boykot meselesi, her platformda bu konuyu gündeme getirme meselesi gibi konulara değinmiş olduk." diye konuştu.

Gençlerle güzel bir buluşma gerçekleştirdiklerine değinen Eminoğlu, "Hem Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ni hem Doğu Akdeniz jeopolitiğini, KKTC'nin stratejik konumunu ve aynı zamanda Filistin konusunu, davasını aslında gündeme getirmiş olduk." dedi.