Her geçen gün daha da ciddileşen sokak köpekleri sorunu, büyük-küçük demeden korku saçmaya devam ediyor. Kimisi köpek saldırıları sonucunda hayatını kaybederken, kimi ciddi yaralar alıyor.
Bu saldırılardan biri de önceki gün Kocaeli'nin İzmit ilçesinde yaşandı. Şehrin en işlek caddelerinden biri olan Milli İrade Meydanı ışıklarında bekleyen bir vatandaş başıboş onlarca köpeğin saldırısına uğradı.
Köpeklerin saldırısı sonucu bacağından yaralanan ve tramvay durağında bulunan güvenliğin müdahalesiyle canını zor kurtardığını belirten şahıs, "Yaşadığım bu durum karşısında çok etkilendim. İnsanların işine gittiği, şehrin en kalabalık zamanında sokak köpeklerinin çete halinde şehrin merkezinde dolaşarak insanlara saldırması gözden kaçırılacak bir durum değildir. Bu durumu yetkililerin dikkate alması gerekiyor.
Ben canımı zor kurtardım. Eğer tramvayın güvenlik personeli olmasaydı çok ciddi zarar görebilirdim ve vücudumda ciddi parçalanmalar olabilirdi. Hiçbir insanın başına bir şey gelmeden acil önlem alınmalı" ifadelerini kullandı.
Kocaeli'de yaşanan bir başka olayda ise başıboş köpekler bu kez okula giden küçük bir çocuğu hedef aldı. Kandıra ilçesinde sabah saatlerinde okula giden çocuğa çok sayıda köpek saldırdı.
Kaldırımda yürüyen çocuk, saldırı sonrası yere düştü, bu esnada da köpekler ısırmaya devam etti. Olay anında çevredeki vatandaşlar yardıma koşarak çocuğu ölümden kurtardı.
O anlar saniye saniye kameraya yansıdı. Sosyal medyada da gündem olan görüntüler, büyük tepki çekti.
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Son Dakika › Güncel › Kocaeli'de başıboş köpek sorunu büyüyor! İki ayrı saldırıya rağmen belediyeden çıt yok - Son Dakika
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