Kocaeli\'de başıboş köpek sorunu büyüyor! İki ayrı saldırıya rağmen belediyeden çıt yok

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Her geçen gün daha da ciddileşen sokak köpekleri sorunu, büyük-küçük demeden korku saçmaya devam ediyor. Kimisi köpek saldırıları sonucunda hayatını kaybederken, kimi ciddi yaralar alıyor.

KOCAELİ'DE KORKUNÇ SALDIRI

Bu saldırılardan biri de önceki gün Kocaeli'nin İzmit ilçesinde yaşandı. Şehrin en işlek caddelerinden biri olan Milli İrade Meydanı ışıklarında bekleyen bir vatandaş başıboş onlarca köpeğin saldırısına uğradı.

"SOKAK KÖPEKLERİ ŞEHİR MERKEZİNDE ÇETE HALİNDE GEZİYOR"

Köpeklerin saldırısı sonucu bacağından yaralanan ve tramvay durağında bulunan güvenliğin müdahalesiyle canını zor kurtardığını belirten şahıs, "Yaşadığım bu durum karşısında çok etkilendim. İnsanların işine gittiği, şehrin en kalabalık zamanında sokak köpeklerinin çete halinde şehrin merkezinde dolaşarak insanlara saldırması gözden kaçırılacak bir durum değildir. Bu durumu yetkililerin dikkate alması gerekiyor.

"YETKİLİLER ACİL ÖNLEM ALMALI"

Ben canımı zor kurtardım. Eğer tramvayın güvenlik personeli olmasaydı çok ciddi zarar görebilirdim ve vücudumda ciddi parçalanmalar olabilirdi. Hiçbir insanın başına bir şey gelmeden acil önlem alınmalı" ifadelerini kullandı.

YİNE KOCAELİ! BU KEZ BİR ÇOCUĞU HEDEF ALDILAR

Kocaeli'de yaşanan bir başka olayda ise başıboş köpekler bu kez okula giden küçük bir çocuğu hedef aldı. Kandıra ilçesinde sabah saatlerinde okula giden çocuğa çok sayıda köpek saldırdı.

VATANDAŞLAR YARDIMA KOŞTU

Kaldırımda yürüyen çocuk, saldırı sonrası yere düştü, bu esnada da köpekler ısırmaya devam etti. Olay anında çevredeki vatandaşlar yardıma koşarak çocuğu ölümden kurtardı.

SALDIRI ANI KAMERADA

O anlar saniye saniye kameraya yansıdı. Sosyal medyada da gündem olan görüntüler, büyük tepki çekti.