Kocaeli'de kebapçıyı öldüren Yusuf Başboğa sınırda yakalanıp tutuklandı - Son Dakika
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Kocaeli'de kebapçıyı öldüren Yusuf Başboğa sınırda yakalanıp tutuklandı

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Kocaeli\'de kebapçıyı öldüren Yusuf Başboğa sınırda yakalanıp tutuklandı
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Kocaeli'nin Gebze ilçesinde kebapçı dükkanı sahibi Dinçer Kılıççeken'i (53) öldüren Yusuf Başboğa, Yunanistan sınırında yakalanmasının ardından çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklandı. Tutuklama kararı, sınırda yakalanan Başboğa için verildi.

TUTUKLANDI

KOCAELİ'nin Gebze ilçesinde kebapçı dükkanı sahibi Dinçer Kılıççeken'i (53) öldüren Yusuf Başboğa, Yunanistan sınırında yakalanmasının ardından çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklandı.

Erol POLAT/ GEBZE(Kocaeli),

Kaynak: DHA
YunanistanKocaeliGüncelGebzeSon Dakika

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SON DAKİKA: Kocaeli'de kebapçıyı öldüren Yusuf Başboğa sınırda yakalanıp tutuklandı - Son Dakika
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