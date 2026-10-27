Kocaeli\'de kebapçıyı öldüren Yusuf Başboğa sınırda yakalanıp tutuklandı

Kocaeli'de kebapçıyı öldüren Yusuf Başboğa sınırda yakalanıp tutuklandıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Kocaeli'nin Gebze ilçesinde kebapçı dükkanı sahibi Dinçer Kılıççeken'i (53) öldüren Yusuf Başboğa, Yunanistan sınırında yakalanmasının ardından çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklandı. Tutuklama kararı, sınırda yakalanan Başboğa için verildi.
TUTUKLANDI
KOCAELİ'nin Gebze ilçesinde kebapçı dükkanı sahibi Dinçer Kılıççeken'i (53) öldüren Yusuf Başboğa, Yunanistan sınırında yakalanmasının ardından çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklandı.
Erol POLAT/ GEBZE(Kocaeli),
Kaynak: DHA
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