Kocaeli'de uyuşturucu operasyonunda 143 şüpheli yakalandı, 716 gram altın el konuldu - Son Dakika
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Kocaeli'de uyuşturucu operasyonunda 143 şüpheli yakalandı, 716 gram altın el konuldu

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Kocaeli'de geçen hafta düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında 143 şüpheli yakalandı. Operasyonlarda 1 kilo 942 gram sentetik uyuşturucu, 22 hap ve 2 hassas terazi ele geçirildi; suçtan elde edildiği değerlendirilen 716 gram altın ile 18 bin 630 liraya el konuldu.

Kocaeli'de geçen hafta düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında ekipler 143 şüpheliyi yakaladı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu imalatı ve ticaretinin önlenmesine yönelik çalışma yürüttü.

Çalışmalarda 1 kilo 942 gram sentetik uyuşturucu, 1 kilo 800 gram uyuşturucu, 22 hap ve 2 hassas terazi ele geçirildi.

143 şüphelinin yakalandığı operasyonlarda, suçtan elde edildiği değerlendirilen 716 gram altın ile 18 bin 630 liraya el konuldu.

Kaynak: AA
3. SayfaKocaeliGüncelSon Dakika

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SON DAKİKA: Kocaeli'de uyuşturucu operasyonunda 143 şüpheli yakalandı, 716 gram altın el konuldu - Son Dakika
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