Kocaeli İzmit'te 6 kafeye giren 3 şüpheli hırsızlık yapıp gözaltına alındı - Son Dakika
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Kocaeli İzmit'te 6 kafeye giren 3 şüpheli hırsızlık yapıp gözaltına alındı

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Kocaeli İzmit\'te 6 kafeye giren 3 şüpheli hırsızlık yapıp gözaltına alındı
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İzmit Kemalpaşa Mahallesi'ndeki Kent Meydanı'nda gece saatlerinde 6 kafeye giren 3 şüpheli iş yerlerinden hırsızlık yaptı. Polis, vatandaşların ihbarı üzerine başlattığı çalışmayla şüphelileri yakalayıp gözaltına aldı; hırsızlık anları güvenlik kamerasına yansıdı.

KOCAELİ'nin İzmit ilçesinde 6 kafeden hırsızlık yapan 3 şüpheli polis ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı. Hırsızlık anları güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, gece saatlerinde Kemalpaşa Mahallesi'ndeki Kent Meydanı'nda meydana geldi. İlçede bulunan 6 ayrı kafeye giren 3 şüpheli, iş yerlerinden hırsızlık yaptı. Vatandaşların ihbarı üzerine polis ekipleri şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı. Polis ekipleri tarafından şüpheliler yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelilerin kafelere girdikleri anlar iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Kaynak: DHA
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SON DAKİKA: Kocaeli İzmit'te 6 kafeye giren 3 şüpheli hırsızlık yapıp gözaltına alındı - Son Dakika
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