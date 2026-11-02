Kolombiya'nın Tolima bölgesinde patlayan kamyon 4 kişiyi öldürdü, 15 kişiyi yaraladı

Kolombiya'nın Tolima yönetim bölgesinde patlayıcı yüklü ve tüp bombalarla donatılmış kamyonun infilak etmesi sonucu 4 kişi hayatını kaybetti, 15 kişi yaralandı.

La FM internet sitesine konuşan Tolima Valisi Adriana Magali Matiz, patlayıcı yüklü kamyonun Aeropuerto Mahallesi'ndeki bir yerleşim bölgesinde infilak ettiğini bildirdi.

Matiz, saldırının hedefinin askeri üs olduğuna işaret ederek, saldırganların yanlışlıkla kamyonu bir sağlık tesisinin yakınında patlattığı bilgisini paylaştı.

Olayda 4 kişinin hayatını kaybettiğini bildiren Matiz, 15 kişinin yaralandığını söyledi.

Matiz, sağlık merkezinin yüzde 80'inin tahrip olduğunu belirterek, "Aralarında henüz 2 aylık bebeğin de bulunduğu sivillerin ve çocukların öldürülmesi bizi derinden üzdü. Bu alçakça saldırı, Tolima'nın güneyinde güvenlik güçlerine ve halka yönelik son saldırılardan da sorumlu olan FARC muhaliflerine bağlı Geronimo Galeano Cephesi tarafından gerçekleştirildi." ifadesini kullandı.

İlçe hastanesinin kullanılamaz hale gelmesi nedeniyle ağır yaralı 4 kişinin acilen Ataco kasabasına sevk edildiğini vurgulayan Matiz, diğer yaralılara ise anaokulu binasında oluşturulan geçici alanda ilk yardım yapıldığını dile getirdi.

Matiz, bölgede artan şiddetin önlenmesi amacıyla merkezi hükümetten "acilen askeri takviye gönderilmesini" talep ettiğini belirterek, bölgede daha önce de Ataco'da kaçırılan 5 kişinin öldürüldüğünü hatırlattı.

Tolima Valisi Matiz, ayrılıkçı gruplardan kaynaklanan terör tehdidinin Chaparral, Rioblanco ve Ataco gibi komşu kasabalarda da devam ettiği uyarısında bulundu.

Cumhurbaşkanı Abelardo de la Espriella hükümeti, 28 Ağustos'ta "yeterli barış iradesi sergilemedikleri" gerekçesiyle aralarında Bloklar ve Cepheler Genelkurmayı (EMBF) ile silahlı isyancı örgüt Ulusal Kurtuluş Ordusunun (ELN) bulunduğu 3 yasa dışı silahlı grupla yürütülen barış görüşmelerini resmi olarak sonlandırmıştı.

Saldırıdan eski FARC üyeleri sorumlu tutuldu

Kolombiya'da devlet ile 2016'da imzalanan barış anlaşmasına katılmayan veya daha sonra silahlı mücadeleye dönen feshedilen eski Kolombiya Devrimci Silahlı Güçleri (FARC) mensupları, ülkenin farklı bölgelerinde faaliyetlerini sürdürüyor.

Tolima Valisi'nin açıklamasına göre, bölgede saldırıdan sorumlu tutulan Geronimo Galeano Cephesi de FARC muhaliflerine bağlı silahlı gruplar arasında yer alıyor.