Konya\'da 4.2 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Türkiye'de deprem riski en az alan bölgeler arasında yer alan Konya'da bir deprem meydana geldi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, merkez üssü Konya'nın Kulu ilçesi olan bir deprem kaydedildi. Deprem saat 14.44'de 4.2 büyüklüğünde gerçekleşti. Depremlerin yerin 11.42 kilometre derinliğinde meydana geldiği belirlendi.

AFAD verilerine göre depremin ayrıntıları:

Büyüklük:4.2 (Mw)

Yer:Kulu (Konya)

Tarih:2025-03-14

Saat:14:44:31 TSİ

Enlem:38.91306 N

Boylam:32.96639 E

Derinlik:11.62 km