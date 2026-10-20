Konya'da baba-oğul cinayeti davasında tutuklu sanık cezaevinde kalmaya devam edecek - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Son Dakika Uygulamayı yükle! YÜKLE

Konya'da baba-oğul cinayeti davasında tutuklu sanık cezaevinde kalmaya devam edecek

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Konya'da baba ve 11 yaşındaki oğlunun öldürülmesi davasında tutuklu sanığın tutukluluğunun devamına, tutuksuz eşinin adli kontrol ve yurt dışı çıkış yasağının sürmesine karar verildi. Duruşma ertelenirken sanık avukatı olası kast veya bilinçli taksir savunması yaptı.

Konya'da baba ile 11 yaşındaki oğlunun öldürülmesiyle ilgili sanık çiftin yargılanmasına devam edildi.

Konya 2. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmaya, tutuklu sanık Hıdır A. ile tutuksuz yargılanan eşi Mercuhan A. ve taraf avukatları katıldı.

Hıdır A'nın avukatı Merve Türkmen Kaplan, sanığın eyleminin "kasten öldürme" ve "çocuğa karşı kasten öldürme" suçu değil 'olası kast' veya 'bilinçli taksirle öldürme' kapsamında değerlendirilmesi gerektiğini savundu.

Sanık Mercuhan A, o gün olay yerinde olmadığını öne sürerek, üzerine atılı suçlamayı kabul etmediğini dile getirdi.

Mahkeme heyeti, sanık Hıdır A'nın tutukluluk halinin devamına, eşi Mercuhan A'nın da adli kontrol şartının ve yurt dışı çıkış yasağının devamına karar vererek duruşmayı erteledi.

Hıdır A, Karatay ilçesi Karaaslan Mahallesi'ndeki apartmanın bahçesinde 25 Ağustos 2025'te husumetlisi Mehmet (33) ve oğlu Servet Efe Koçyiğit'i (11) tabancayla vurarak öldürdüğü gerekçesiyle tutuklanmıştı.

Konya 2. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edilen iddianamede, kocası hakkında 2 kez ağırlaştırılmış müebbet hapis istenen kadının olaydaki etkisine vurgu yapılmıştı.

Hıdır A. için iki kez ağırlaştırılmış müebbet, eşi için ise 40 yıla kadar hapis cezası talep edilen iddianamede, "Hıdır A. asli fail olarak hareket ederken, eşi Mercuhan A'nın ise en başından itibaren eşinin yanında durup, olay sonrası birlikte kaçarak faile cesaret ve manevi destek verip, suç işleme kararını kuvvetlendirdiği, bu yüzden yardım eden sıfatıyla suça iştirakının olduğu anlaşılmıştır." ifadesine yer verilmişti.

Kaynak: AA
Aile İçi Şiddet3. SayfaGüncelKonyaSuçSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Askeri kampı balistik füzelerle vurdular Ölü sayısı 58’e yükseldi Askeri kampı balistik füzelerle vurdular! Ölü sayısı 58'e yükseldi
Fransız basını: Galatasaray’ı Lille’de ordudan 250 asker ve 6 keskin nişancı koruyacak Fransız basını: Galatasaray'ı Lille'de ordudan 250 asker ve 6 keskin nişancı koruyacak
Protestolarla yıkılan İtalya’da ordu sokağa iniyor Milano’ya 500 asker gönderilecek Protestolarla yıkılan İtalya'da ordu sokağa iniyor! Milano'ya 500 asker gönderilecek
Bilirkişi incelemesi tamamlandı: Sarıgül’ün İmamoğlu hakkında ses kaydı iddiası Bilirkişi incelemesi tamamlandı: Sarıgül'ün İmamoğlu hakkında ses kaydı iddiası
Riyad’da erken uyarı sistemi devreye girdi, kentte patlama sesleri duyuldu Riyad'da erken uyarı sistemi devreye girdi, kentte patlama sesleri duyuldu
Protestolarla sarsılan Fransa’da yağmalanmayan tek dükkan Protestolarla sarsılan Fransa'da yağmalanmayan tek dükkan
16:22
İstanbul’daki selin faturası ağır Vali Gül rakamı açıkladı
İstanbul'daki selin faturası ağır! Vali Gül rakamı açıkladı
16:06
İsmail Kartal, Prag’ı yıkacak 11’i belirledi
İsmail Kartal, Prag'ı yıkacak 11'i belirledi
15:56
Galatasaray’ın Lille maçı kamp kadrosu açıklandı: Yıldız isim İstanbul’da kaldı
Galatasaray'ın Lille maçı kamp kadrosu açıklandı: Yıldız isim İstanbul'da kaldı
15:40
Bursa Milletvekili Cemalettin Kani Torun, AK Parti’ye katıldı
Bursa Milletvekili Cemalettin Kani Torun, AK Parti'ye katıldı
15:19
Meclis’e sunuldu İşte Mekke Anlaşması’nın 16 maddelik taslağı
Meclis'e sunuldu! İşte Mekke Anlaşması'nın 16 maddelik taslağı
14:55
Sarıgül ailesi tutuklandı, akıllara Deniz Baykal’ın o sözleri geldi
Sarıgül ailesi tutuklandı, akıllara Deniz Baykal’ın o sözleri geldi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 20.10.2026 16:25:08. #7.13#
SON DAKİKA: Konya'da baba-oğul cinayeti davasında tutuklu sanık cezaevinde kalmaya devam edecek - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei