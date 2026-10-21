Konya'da İyilik Var projesinin tanıtım toplantısı Karatay'da düzenlendi - Son Dakika
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Konya'da İyilik Var projesinin tanıtım toplantısı Karatay'da düzenlendi

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Konya'da İyilik Var projesinin tanıtım toplantısı Karatay Engelli Aktif Yaşam Merkezi'nde düzenlendi. İl Müdürü Arif Topal, projeyle kentin sokaklarında ve mahallelerinde iyiliğin çoğaltılmasının hedeflendiğini söyledi.

Konya'da, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından gönüllülük faaliyetlerine katılımın artırılması, bireylerin ve kurumların toplumsal dayanışmaya katkı sunmasının sağlanması amacıyla hayata geçirilen "İyilik Var" projesi için tanıtım toplantısı düzenlendi.

Konya Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Arif Topal, Karatay Engelli Aktif Yaşam Merkezi'nde düzenlenen toplantıda, Konya'nın Mevlana'nın hoşgörüsünü, Şems'in dostluğunu, Yunus Emre'nin gönül dilini taşıyan bir şehir olduğunu söyledi.

Anadolu topraklarında iyiliğin, sadece yapılan bir davranış değil, kültür, sorumluluk ve nesilden nesle aktarılan bir emanet olduğunu belirten Topal, şunları kaydetti:

"Biz inanıyoruz ki iyilik bazen yaşlı bir insanın elinden tutmak, bazen bir çocuğun başını okşamak, bazen yalnız bir insanın kapısını çalmak, bazen de hiç tanımadığımız birinin hayatına dokunmaktır. İyilik yapmak için büyük imkanlara değil, büyük bir gönüle ihtiyaç vardır. 'İyilik Var' diyerek Konya'nın sokaklarında, mahallelerinde, okullarında, iş yerlerinde, hayatın her alanında iyiliği çoğaltmayı hedefliyoruz. İstiyoruz ki iyilik konuşulsun, iyilik paylaşılsın, iyilik bulaşıcı hale gelsin."

Konya Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdür Yardımcısı Selim Cebrail Irmak da "İyilik Var" projesi hakkında sunum yaptı, projeyle ilgili bilgilere "www.iyilikvar.gov.tr" adresinden ulaşılabileceğini aktardı.

Programa Konya Vali Yardımcısı Zeyit Şener, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Konya Bölge Müdürü Tuncay Karabulut ve şube müdürleri katıldı.

Kaynak: AA
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