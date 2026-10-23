Konya Kulu'da işçi taşıyan minibüs şarampole devrildi, 6 yaralı hastaneye kaldırıldı.Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Konya'nın Kulu ilçesinde işçileri taşıyan minibüs, Canımana Mahallesi'nde şarampole devrilmesi sonucu 6 kişinin yaralanmasına neden oldu. Yaralılar Kulu Bölge Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı; hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi.
Konya'nın Kulu ilçesinde işçileri taşıyan minibüsün şarampole devrilmesi sonucu 6 kişi yaralandı.
H.T. (33) idaresindeki 42 ARU 050 plakalı minibüs, Canımana Mahallesi'nde şarampole devrildi.
Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Kazada sürücü ile araçtaki A.I. (21), M.K. (45), Ö.T. (23), A.D. (18) ve S.A. (29) yaralandı.
Kulu Bölge Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.
Kaynak: AA
Sizin düşünceleriniz neler ?