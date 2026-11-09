Konya Kulu'da okula giden 9 yaşındaki çocuk otomobil çarpması sonucu yaralandı - Son Dakika
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Konya Kulu'da okula giden 9 yaşındaki çocuk otomobil çarpması sonucu yaralandı

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Konya Kulu\'da okula giden 9 yaşındaki çocuk otomobil çarpması sonucu yaralandı
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Konya'nın Kulu ilçesinde okula giderken yolun karşısına geçmek isteyen 9 yaşındaki çocuğa otomobil çarptı ve çocuk yaralandı. Ambulansla Kulu Bölge Devlet Hastanesi'ne kaldırılan çocuk için kaza anı güvenlik kamerasına yansırken, olayla ilgili inceleme sürüyor.

KONYA'nın Kulu ilçesinde yolun karşına geçmek isterken otomobilin çarptığı Ecrin Ebrar S. (9), yaralandı. O anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza, saat 08.00 sıralarında Kemaliye Mahallesi Cafer Baran Caddesi'nde meydana geldi. Okula gittiği sırada yolun karşısına geçmek isteyen, Merkez İlkokulu 3'üncü sınıf öğrencisi Ecrin Ebrar S.'ye, plakası ve sürücüsü öğrenilemeyen otomobil çarptı. Yere yığılan Ercin Ebrar S. yaralandı.

İhbar üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Yaralı ambulansla Kulu Bölge Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Güvenlik kamerasına yansıyan kazaya ilişkin inceleme sürüyor.

Kaynak: DHA
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SON DAKİKA: Konya Kulu'da okula giden 9 yaşındaki çocuk otomobil çarpması sonucu yaralandı - Son Dakika
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