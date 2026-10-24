Konya\'nın Kadınhanı ilçesinde şarampole devrilen pancar yüklü kamyonun sürücüsü öldü

Konya'nın Kadınhanı ilçesinde şarampole devrilen pancar yüklü kamyonun sürücüsü öldüGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Konya'nın Kadınhanı ilçesinde sürücüsünün yönetimindeki pancar yüklü kamyon, Kolukısa Mahallesi yakınlarında yoldan çıkıp şarampole devrildi. Kaza yerine gelen jandarma ve 112 Acil Sağlık ekipleri, sürücünün hayatını kaybettiğini tespit etti.
Konya'nın Kadınhanı ilçesinde şarampole devrilen kamyonun sürücüsü hayatını kaybetti.
Mevlüt E. yönetimindeki 42 JH 609 plakalı pancar yüklü kamyon, Kolukısa Mahallesi yakınlarında yoldan çıkarak şarampole devrildi.
İhbar üzerine kaza yerine jandarma ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.
Sağlık görevlileri, sürücü Mevlüt E'nin yaşamını yitirdiğini belirledi.
Kaynak: AA
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