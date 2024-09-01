KPSS sınavına adaylara dağıtılmayan şeker damga vurdu! - Son Dakika
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KPSS sınavına adaylara dağıtılmayan şeker damga vurdu!

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ÖSYM tarafından yapılan 2024-KPSS ön lisans oturumu sona erdi. Sınava 1 milyon 205 bin 899 aday başvurdu. Ancak adaylar, sınavda kendilerine şeker verilmemesine tepki gösterdi ve sosyal medyada yetkililere sorular yöneltti.

01.09.2024 13:27  Güncelleme: 13:47
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Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezince (ÖSYM) yapılan 2024-Kamu Personeli Seçme Sınavı (2024-KPSS) ön lisans oturumu sona erdi. 81 il ve Lefkoşa'da uygulanan sınav için 3 bin 273 bina ve 60 bin 574 salon kullanıldı.

Saat 10.15'te başlayan sınavda adaylara, 120 sorudan oluşan genel yetenek-genel kültür testleri için 130 dakika cevaplama süresi verildi.

SINAVA VERİLMEYEN ŞEKERLER DAMGA VURDU

Sınava 1 milyon 205 bin 899 aday başvurdu. 2 bin 535 engelli adayın katıldığı sınavda, 164 bin 53 görevli yer aldı. Sınav güvenliğinin sağlanması amacıyla 13 bin 566 emniyet mensubu da sahada görev yaparken sınavın ardından adayların dile getirdiği bir detay ise kısa sürede gündem oldu.

KPSS sınavına adaylara dağıtılmayan şeker damga vurdu! Mesaj üstüne mesaj yayımladılar

"NEDEN ŞEKER VERMEDİNİZ?"

Daha önceki sınavlarda kalem, silgi, kalemtraşın yanı sıra şeker de verilirken bu sınavda adaylara şeker verilmedi. Sınava giren adaylar sitemlerini sosyal medya hesaplarından dile getirdi ve yetkililere "Neden şeker vermediniz?" sorularıyla seslendi.

İşte o tepkilerden bazıları;

KPSS sınavına adaylara dağıtılmayan şeker damga vurdu! Mesaj üstüne mesaj yayımladılar
KPSS sınavına adaylara dağıtılmayan şeker damga vurdu! Mesaj üstüne mesaj yayımladılar
KPSS sınavına adaylara dağıtılmayan şeker damga vurdu! Mesaj üstüne mesaj yayımladılar
KPSS sınavına adaylara dağıtılmayan şeker damga vurdu! Mesaj üstüne mesaj yayımladılar
KPSS sınavına adaylara dağıtılmayan şeker damga vurdu!

Ösym, KPSS, KPSS, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel KPSS sınavına adaylara dağıtılmayan şeker damga vurdu! - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (9)

  • Murat: ben verecem şekerinizi ağlamayın 9 7 Yanıtla
  • TC Umut Şentürk: Herkes rutin memuriyet pesinde ideal yukselme farklı seyler yapma diye birsey bırakmadılar.eski turkiye diye camur attıkları yerde gencler memuroyete burun kıvırırdı.ozellerin rezaletini dusunun artık.bu da sosyal ekon9mik soryn.tum bu sorunlar.cozum beklerken kimse kusura bakmasın diger ulkelere bakacak halimiz yok 9 3 Yanıtla
  • Mustafa yavuzdeger: Klasik memur:) daha sınav zamanı başladılar eşantiyon aramaya… yarın da kalemim nerde hediye ajandam nerde vs… 7 3 Yanıtla
  • ferhat eser: urfa biberi verelim sivereğe has güzeldir biberlerimiz zihin açar 3 0 Yanıtla
  • Hasan null: Adaylar Şekersiz yükselmeyi denemişler. Hoşafla savaş kazanan neslin torunları şekersiz odaklanma sorunu yaşıyor. 2 0 Yanıtla
  • Emir Kozcu: Tasarruf tedbirleri kapsamında alınan bir karar olabilir:)) 2 0 Yanıtla
  • Mehmet Cosar: Calismayan o kdr cok memur var ki hala memur alimi var bu ulkede yazik 1 0 Yanıtla
  • güneş güneş: eyyy vahhh şeker verilmemişler yandık bittik kül olduk 0 0 Yanıtla

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