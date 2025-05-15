Kremlin: Putin'in İstanbul'daki müzakerelere katılma ihtimali yok - Son Dakika
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Kremlin: Putin'in İstanbul'daki müzakerelere katılma ihtimali yok

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ABD Başkanı Donald Trump'ın "Yarın İstanbul'a gidebilirim" açıklamasının ardından Kremlin Sözcüsü Peskov, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Türkiye'deki müzakerelere katılma olasılığıyla ilgili sorulara olumsuz yanıt verdiğini bildirdi.

15.05.2025 11:58
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Dünya, İstanbul'da Dolmabahçe Sarayı'nda gerçekleşecek Ukrayna- Rusya barış müzakerelerine odaklandı. Zirveye geleceğini belirtip son anda plan değiştiren ABD Başkanı Donald Trump, son açıklamasında yarın (Cuma) günü İstanbul'a gelebileceğini belirterek, "Ben gitmezsem Putin gelmez dedim haklı çıktım. Gerekirse İstanbul'a gidebilirim. Rusya ve Ukrayna ile iyi işler yapacağımızı düşünüyoruz. Rusya ve Ukrayna'nın bir şeyler yapmasını umuyorum, savaş durdurulmalı" ifadelerini kullandı.

PUTİN İSTANBUL'DAKİ MÜZAKERELERE KATILMAYACAK

Kremlin Sözcüsü Dmitri Peskov ise Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Türkiye'deki müzakerelere katılma olasılığıyla ilgili sorulara olumsuz yanıt verdiğini bildirdi.

İŞTE HEYETTE YER ALACAK İSİMLER

Kremlin Sarayı'ndan yapılan açıklamaya göre, Putin İstanbul'daki Rusya-Ukrayna müzakereleriyle ilgili kararname imzaladı. Kararnameye göre, Rus heyetine Putin'in Müşaviri Vladimir Medinskiy başkanlık edecek. Heyette, Dışişleri Bakan Yardımcısı Mihail Galuzin, Genelkurmay Başkanlığı Ana Müdürlüğü Başkanı İgor Kostyukov ve Savunma Bakan Yardımcısı Aleksandr Fomin yer alacak.

Heyetteki uzmanlar listesinde ise Rusya Genelkurmay Başkanlığı Bilgi Dairesi Başkan Yardımcısı Aleksandr Zorin ve Devlet Başkanlığı İnsani Devlet Politikası Dairesi Başkan Yardımcısı Yevgeniya Podobreyevskaya'nın yanı sıra Dışişleri Bakanlığı Bağımsız Devletler Topluluğu İkinci Dairesi Müdürü Aleksandr Polişçyuk ile Savunma Bakanlığı Uluslararası Askeri İşbirliği Ana Müdürlüğü Başkan Yardımcısı Vladimir Şevtsov bulunuyor.

NE OLMUŞTU?

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, perşembe günü Ukrayna ile İstanbul'da yapılması planlanan görüşmelerde, Kremlin tarafından yayınlanan delegasyonda yer almadı. Putin'in ardından ABD Başkanı Donald Trump'ın da İstanbul'a gelmeyeceği duyuruldu. Beyaz Saray, görüşmelere ABD Başkanı'nın katılmayacağını bildirdi. Trump, Orta Doğu ziyareti kapsamında Katar'a giderken Air Force One uçağında gazetecilere, "Türkiye'ye gidebilirim, Putin benim de gelmemi de istiyor. Ben gitmezsem Putin de gitmez. O yüzden Orta Doğu ziyaretimin bir parçası olarak Türkiye'ye de gidebilirim" demişti.

Kremlin: Putin\'in İstanbul\'daki müzakerelere katılma ihtimali yok

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Son Dakika Güncel Kremlin: Putin'in İstanbul'daki müzakerelere katılma ihtimali yok - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (5)

  • pfy2zy8h86:
    gerçek dünya lideri PUTİNdir oturmadı masaya biz ise ortada terör yokken terörist başını affediyor töröristle masaya otururuyoruz yazıklar olsun 5 10 Yanıtla
  • Ates null:
    bi üzüldüm bi üzüldüm sorma. 6 4 Yanıtla
  • barış özcan:
    Niye gelsin ki zaten, Zelinsk onun ayrında mı, amirini gönderir yeterli. 6 1 Yanıtla
  • Osman A:
    Ammma nazlandınız heeee... 0 2 Yanıtla
  • kurt ensar:
    zelens ve putin istemiyor trampı :)) ama iş putinde bitiyor zelensi pek takmaz şuan kimse putin okey verirse gelebilir putin :)) 1 0 Yanıtla
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