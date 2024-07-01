Küçük çocuğa taciz Kayseri'yi yangın yerine çevirdi! Hasar gün ağarınca ortaya çıktı - Son Dakika
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Küçük çocuğa taciz Kayseri'yi yangın yerine çevirdi! Hasar gün ağarınca ortaya çıktı

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Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde Suriye uyruklu bir şahsın 5 yaşındaki çocuğu taciz etmesi şehri adeta yangın yerine çevirdi. İş yerleri, evler ve çok sayıda araç kalabalık gruplar tarafından ateşe verilirken Aile ve Sosyal Hizmet Bakanlığı bugün yaptığı açıklamayla mağdur çocuk, anne ve kardeşlerinin devlet koruması altına alındığını duyurdu. Öte yandan şehirdeki olayların yarattığı hasar gün ağarınca ortaya çıktı.

01.07.2024 09:43  Güncelleme: 12:21
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Kayseri'nin Danışmentgazi Mahallesi'nde Suriye uyruklu bir şahsın kendisi gibi Suriyeli olan 5 yaşındaki bir çocuğu taciz ettiği bilgisi şehri yangın yerine çevirdi. Olayın ardından toplanan kalabalık gruplar çok sayıda iş yeri, ev ve aracı ateşe verirken olaylar Kayseri Valisi Gökmen Çiçek ve emniyet mensuplarının araya girmesiyle sona erdi.

VALİLİK DUYURDU: TACİZCİ GÖZALTINA ALINDI

Gerilim sırasında 10'a yakın polis yaralanarak hastaneye kaldırılırken Kayseri Valiliği olayın ardından sosyal medya hesabından açıklama yaptı. Açıklamada, "İlimiz Danışmentgazi Mahallesi'nde Suriye uyruklu bir şahsın, küçük yaştaki Suriye uyruklu bir çocuğa yönelik taciz davranışı neticesinde emniyet birimlerimizce şahıs gözaltına alınmış olup, çocuğumuz ise birimlerimizce koruma altına alınmıştır. Konu tarafımızca titizlikle takip edilmekte olup vatandaşlarımızın itidalli davranarak resmi makamlarca belirtilen açıklamalar haricinde herhangi bir eylemin içerisinde olmamaları hususunda kamuoyuna saygıyla sunulur" ifadelerine yer verildi.

Küçük çocuğa taciz Kayseri'yi yangın yerine çevirdi! Hasar gün ağarınca ortaya çıktı

VALİ GÖKMEN ÇİÇEK: BÖYLE ALÇAKLIĞA BİR DAHA İZİN VERMEYECEĞİZ

Kayseri Valisi Gökmen Çiçek, vatandaşları sakinleştirmek için olayların yaşandığı bölgeye geldi. Vali Çiçek çevredeki bir apartmanın balkonuna çıkarak burada vatandaşlara sakin olmaları uyarısında bulundu. Olayları yatıştırmaya çalışan 10 polisin yaralandığını belirten Vali Çiçek, "Ben öfkenizi iyi anlıyorum. Şu an gerçekten çok kızgın olduğunuzu ve bu olayın alçak bir olay olduğunu biliyorum. Ben size valiniz olarak söz veriyorum. Bir daha Danişmengazi Mahallesi'nde böyle bir alçaklık olmayacak. Hepinizin canı yanıyor anlıyorum. Sizin bu ülkenin beraberliği için dağlarda, taşlarda terörle mücadele eden polis arkadaşlarımız sizin güvenliğiniz için bir şeyler yapmaya çalışıyor. Ben sizin mesajınızı aldım. Allah rızası için hiçbir polisimizin burnu kanamasın. Ne gerekiyorsa yapacağız. Burada kimsenin canı yanmasın. Şu anda 10 polisimiz yaralı. Devlet gereğini sonuna kadar yapacaktır. Herkesin dağılmasını istiyorum" dedi.

Küçük çocuğa taciz Kayseri'yi yangın yerine çevirdi! Hasar gün ağarınca ortaya çıktı

MÜSAVAT DERVİŞOĞLU: CİDDİYETLE GEREĞİNİ YAPIN

Kayseri'de Suriye uyruklu bir kişinin, 5 yaşındaki çocuğu taciz ettiği iddiası üzerine İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, sosyal medya hesabından açıklama yaptı. Dervişoğlu, açıklamasında, "Bugün Kayseri'de yaşanan tabloyu yaşamamak için iktidarı defalarca uyardık. Sığınmacı meselesi Türkiye'nin ve Türk milletinin geleceği için varoluşsal bir milli güvenlik tehdididir dedik. Ve artık sessiz ve saklı bir işgali aşan bu mesele topyekün bir yıkıma dönüşmek üzeredir. Bu uyarılarımızı kulak ardı eden ve milyonlarca sığınmacıyı taammüden sınırlarımızdan geçirenlere sesleniyorum! Türkiye'yi göz göre göre bir uçuruma sürüklediniz, şimdi o uçurumdan düşmesini sıcak koltuklarınızdan aymazca izlemeyin! Kayseri'de yaşanan insanlık dışı olay ve sonrasında yaşanan gelişmeler üzerine ciddiyetle gereğini yapın! Bu vesileyle bir kez daha tüm siyasi partilere, tüm sivil toplum kuruluşlarına çağrıda bulunuyorum! Hemen şimdi; ortak bir çözüm önerisi ve ortak bir siyasi irade ile müşterek bir zeminde harekete geçelim" ifadelerine yer verdi.

Küçük çocuğa taciz Kayseri'yi yangın yerine çevirdi! Hasar gün ağarınca ortaya çıktı

HASAR GÜN AĞARINCA ORTAYA ÇIKTI

Kayseri'de verilen zarar, gün ağarınca ortaya çıktı. Melikgazi ilçesindeki Danışmentgazi, Osmanlı, Selçuklu, Hürriyet ve Aydınlıkevler mahallelerinde iş yeri ve araçların hasar aldığı görüldü.

Küçük çocuğa taciz Kayseri'yi yangın yerine çevirdi! Hasar gün ağarınca ortaya çıktı

Ters çevrilen bir otomobil yolun ortasında yer aldı. Hareketli geçen gecenin ardından bölgede, sessizlik olduğu gözlendi. Polis ekipleri bölgede devriye atarak güvenlik önlemlerini sürdürüyor.

Küçük çocuğa taciz Kayseri'yi yangın yerine çevirdi! Hasar gün ağarınca ortaya çıktı
Küçük çocuğa taciz Kayseri'yi yangın yerine çevirdi! Hasar gün ağarınca ortaya çıktı
Küçük çocuğa taciz Kayseri'yi yangın yerine çevirdi! Hasar gün ağarınca ortaya çıktı

ÇOCUK, KARDEŞLERİ VE ANNE KORUMA ALTINDA

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı mağdur çocuk, kardeşleri ve annenin devlet korumasına alındığını açıkladı. Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "Bazı basın yayın organlarında 'Kayseri'de 7 yaşındaki Suriye uyruklu çocuğa taciz iddiası' şeklinde yer alan haberlere ilişkin aşağıdaki açıklamanın yapılması uygun görülmüştür. Olayın emniyet birimlerine intikal ettiği anda İl Müdürlüğü ekiplerimiz ivedilikle harekete geçmiştir. Mağdur çocuk, kardeşleri ve anne emniyetteki işlemlerin ardından devlet korumasına alınmıştır. Uzman ekiplerimiz tarafından çocuğa ve ailesine yönelik psikososyal destek süreci başlatılmıştır. Bakanlık olarak dava sürecine müdahil olarak suçlunun en ağır cezayı almasının yakın takipçisi olacağız" denildi.

Küçük çocuğa taciz Kayseri'yi yangın yerine çevirdi! Hasar gün ağarınca ortaya çıktı
Küçük çocuğa taciz Kayseri\'yi yangın yerine çevirdi! Hasar gün ağarınca ortaya çıktı

Melikgazi, Kayseri, Suriye, Çocuk, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Küçük çocuğa taciz Kayseri'yi yangın yerine çevirdi! Hasar gün ağarınca ortaya çıktı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (20)

  • Resul Alsan: Kendi aralarında gerçekleşen bu çirkin olayı adeta kalkışmaya yakıp yıkıp eşkıyalığa dökmeye ne gerek vardı, polis yaralanıyoe etraf mahvolmuş, o araçların mülteciye ait olduğu belli mi mesela? provakatif işler bunlar. Önlem alın işi olmayanı en ufak olaya karışanı sınır dışı edin Eyvallah ama çözüm bu değil. 13 43 Yanıtla
    Selim Kayisi: Dışişleri bakanımız 3. dünya savaşı çıkabilir demesinden sonra mültecilerin geri gönderilebileceği iması yaptı, ardından esad ile ilgili barışma haberleri paylaşıldı. Ardından da MHP lilerin suriyelileri geri gönderilmesi ile ilgili açıklamalarını duyduk. 31 Mart yenilgisi sonrası yanlış politikalarını kabul eden Ak Parti, birden dönmese de yavaş yavaş politikasını değiştirerek zafer partisinin çizgisine kaymaktadır. Bu Ak Partili olmayan beni umutlandırmaktadır. Suriyeliler gönderilecektir. 0 1
  • Berat Yavuz: araplar kardeşimiz degildir bu ülkede tek kardeşlerimz turk kürt laz alevi cerkesler başka kardeşimiz yok 39 9 Yanıtla
    Kemsl: Ne diyon lan gevrek 4 15 Gündüz: Adam doğru diyo lan gevrek sensin 9 3
  • Sedat Keskin: din kardesleriniz yarın sizin cocuklarinizinda başına gelmiyeceginin garantisi var mı yok tabi 22 4 Yanıtla
  • Alper Eren: Toplum, mülteci etkisinde daha fazla yozlaşmadan ve bozulmadan bir an önce mülteciler Türkiye haricinde gitmek istedikleri yere gönderilmelidir. 13 0 Yanıtla
    Yunus Durak: Avrupa ülkelerine giden, Türkiyeye dönüyor mu? Bunu böyle değerlendirin. Hiç bir sığınmacı mülteci istiyerek geri memleketine dönmez. Kendilerine göre Türkiyede bir yaşam tarzı kurdular. Evlerini aldılar, işlerini kurdular, çocuklarının eğitimine yöneldiler. Ülkelerine gitseler, evler barkları yıkılmış yada başkaları tarafından sahiplenmiştir. Onun için devlet politikası ile bu işin yürütülmesi gerekir... 0 2
  • Mehmet Aydaz: RREİSMİ DEDİN, 6 4 Yanıtla
    Okay Örüm: hep onun işleri değil mi? 6 1
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