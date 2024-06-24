Küçük çocuğu zorla dudaklarından öptürmüştü! Genç kadın TikTok rezaleti sonrası gözaltına alındı

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TikTok kullanıcısı Duygu Özgül, kuzeni olduğunu iddia ettiği küçücük çocukla dudak dudağa öpüşüp o anları paylaştı. Kalebayır videoda "Öyle olmaz ben dudak seviyorum. Benim dudağım ora mı? Beni öptün mü sen şimdi? Yaladın sanki biraz öpmedin. Öp beni, öpersen bırakırım. Biz yanaktan öpüşmüyoruz. Çocukluğundan beri beni hep dudağımdan öpüyorsun" ifadelerini kullandı.

AİLE VE SOSYAL HİZMETLER BAKANLIĞINDAN AÇIKLAMA VAR

Skandal görüntüler sosyal medyada infiale neden olurken, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada videodaki Duygu Özgül'ün gözaltına alındığı ifade edildi.

VİDEONUN ESKİ OLDUĞU ORTAYA ÇIKTI

Nevşehir Cumhuriyet Başsavcılığının başlattığı soruşturma kapsamında çocuğun ve ailesinin de ifadesine başvurulduğu öğrenilirken, videonun eski olduğu bilgisine erişildiği aktarıldı.

"ÇOCUĞUN DURUMU YAKINDAN TAKİP EDİLECEK"

Meslek elemanları tarafından aileye danışmanlık hizmeti verildiği de aktarılan bakanlık açıklamasında "Psikolojik sağlamlığını artırmak adına aile yanında bulunan çocuğun durumu yakından takip edilmeye devam edilecektir.

"TİKTOK HESABI KAPATILMIŞTIR"

Söz konusu Tiktok hesabı Bakanlığımızın girişimleri sonucu kapatılmıştır. Bakanlık olarak sürecin yakın takipçisi olduğumuzu kamuoyunun bilgisine sunarız" ifadelerine yer verildi.

"AİLESİ YANIMDAYDI"

Görüntülerin sosyal medyada tepki çekmesi üzerine Kalebayır açıklama yapmıştı. Çocuğun ailesinin yanında olduğunu iddia eden Kalebayır, şu sözlerle kendini savunmuştu: "Arkadaşlar (istismar) adı altında yine bir video paylaşıp gündem etme çabası içerisindeler. Çekilen video kuzenimle ailesinin de yanımda olduğu ve istismarın söz konusu bile olmadığı hatta sayfada başka videoların da olduğunu belirtmek isterim. Bu şekilde istismar adı altında paylaşıp reklam yapan kendi kafasına göre yazı yazan ve etkileşim yaratmaya çalışan insanlara gerçekten üzülüyorum. Sayfaya yazılan yazı üzerinden şikayetimizi yapacağımızı ve görüntümü paylaştığı içinde gerekli işlem yapılacaktır.

"ÇOCUK BENİ ÖPÜYOR, SEVİYOR, YALIYOR"

Kuzenim ve biz birbirimizi öpüp koklayarak seviyoruz . Çocuk beni öpüyor, seviyor, yalıyor. Anasının babasının ve herkesin yanında bunu bana yapıyor ve etkileşim için istismar yazılıyor sırf beğeni toplamak ve linçten videonuz izlensin diye. Vallahi acıyorum ya istediğiniz kadar paylaşın. İstismar gizlidir kıyıda köşede çoluğa çocuğa bir şeyler yapmaktır. Ben kuzenimi istismar etmiş olsam çocuğun ailesinin yanında çocuğun beni öptüğü videoları çekim yapmam ve yüklemem bunu sosyal medyaya. Allah yardım etsin size. Siz kendi kendinize etkileşime devam benim zamanım yok sizin gibi boş insan olmadığım için açıklamalarımı yaptım işinize bakın."