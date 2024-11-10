Küçük çocuğun Atatürk sevgisi duygulandırdı: Ben bu pastayı üfleyemem - Son Dakika
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Küçük çocuğun Atatürk sevgisi duygulandırdı: Ben bu pastayı üfleyemem

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Ailesinin kendisi için hazırladığı doğum günü pastasını görünce ağlamaya başlayan küçük, "Ben bu pastayı üfleyemem ki. Atamız öldü" dedi. Aile, 10 Kasım'ın yarın olduğunu söylerken, küçük çocuğu görüntüleri duygulandırdı.

10.11.2024 17:15
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Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk, ebediyete intikal ettiği 10 Kasım 1938'in yıl dönümünde tüm yurtta saygıyla anıldı. Atatürk'e olan sevgisinden doğum günü pastasını üflemek istemeyen küçük çocuğun videosu ize izleyenleri duygulandırdı.

"ATAMIZ ÖLDÜ"

Ailesi, yeni yaşına giren küçük çocuğa sürpriz doğum günü hazırladı. Bir anda doğum günü pastasını karşısında gören çocuk ağlamaya başladı. "Ben bu pastayı üfleyemem." diyen küçük çocuk, "Neden?" sorusuna, "Atamız öldü." yanıtını verdi.

Küçük çocuğun Atatürk sevgisi duygulandırdı: Ben bu pastayı üfleyemem

Mustafa Kemal Atatürk, Doğum Günü, 10 Kasım, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Küçük çocuğun Atatürk sevgisi duygulandırdı: Ben bu pastayı üfleyemem - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (3)

  • Sudem melis:
    Çocukları Böyle Ebeveynler Hep Alet Ediyorlar Pek İnandırıcı Gelmedi Bana Basit... 18 5 Yanıtla
  • Oğuz YALMAN:
    O pastayı hiç yapmasaydın daha iyiydi be abla.kurgu olduğu çok belli oluyor.Yine de ATATÜRK sevgisini işlemeniz güzel. 7 3 Yanıtla
  • Abdullah Kara:
    Çocuğuna peygamber efendimizin sevgisini aşılamayan ebeveynlerde mahşerde bunun hesabını verecektir.. 3 5 Yanıtla
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