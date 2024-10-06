Küçük kıza şantaj yapıldığı iddia edilen videoyu yayınlayan 18 yaşındaki şahıs gözaltında - Son Dakika
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Küçük kıza şantaj yapıldığı iddia edilen videoyu yayınlayan 18 yaşındaki şahıs gözaltında

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Discord platformunda kimlik bilgileri ele geçirilen küçük bir kızın şantaja uğradığı ve aşağılatıcı eylemlerde bulunmaya zorlandığı öne sürüldü. İnfial yaratan görüntülerin kurgu olduğu ortaya çıkarken harekete geçen emniyet kız çocuğunun tehdit ve şantaja maruz kaldığı sözde görüntüleri, halkı yanıltıcı şekilde internet üzerinden yayınlayan ve dezenformasyon yapan T.D. isimli 18 yaşındaki şahsı gözaltına aldı.

06.10.2024 14:38
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İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya bir çocuğun sosyal medyadaki Discord isimli program üzerinden tehdit edildiğine dair paylaşılan videodaki görüntülerin incelendiğini belirtti.

Bakan Yerlikaya, 'E.N.B. adlı çocuğun "tehdit ve şantaja maruz kaldığı" sözde görüntüleri, "Halkı yanıltıcı şekilde internet üzerinden yayınlayan ve dezenformasyon" yapan T.D. adlı 18 yaşındaki şahıs ise Ankara Emniyet Müdürlüğü ekiplerimiz tarafından gözaltına alınmıştır.' dedi.

BAKAN YERLİKAYA'DAN AÇIKLAMA VAR

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'nın açıklaması şöyle; "Siber Daire Başkanlığımız bir kız çocuğunun sosyal medyadaki "Bir Program" üzerinden tehdit edildiğine dair paylaşılan videodaki görüntüleri incelemiştir. Yapılan incelemede videonun kurgu olduğu belirlenmiştir. İzmir Emniyet Müdürlüğü ekiplerimiz, E.N.B. adlı çocuğu adresinde muhafaza altına alınmıştır. İfade işlemleri psikolog eşliğinde Cumhuriyet Savcısı tarafından gerçekleştirilecektir.

"ALGI ÇALIŞMALARINA KARŞI BİR KEZ DAHA UYARMAK İSTİYORUM"

E.N.B. adlı çocuğun "tehdit ve şantaja maruz kaldığı" sözde görüntüleri, "Halkı yanıltıcı şekilde internet üzerinden yayınlayan ve dezenformasyon" yapan T.D. adlı 18 yaşındaki şahıs ise Ankara Emniyet Müdürlüğü ekiplerimiz tarafından gözaltına alınmıştır. Aziz Milletimizi sosyal medya üzerinden yapılan provokatif paylaşımlara, algı çalışmalarına karşı bir kez daha uyarmak istiyorum.

"PAYLAŞIM YAPANLARI TEK TEK YAKALAYACAĞIZ"

Siber devriyelerimiz, sosyal medya üzerinden provokatif paylaşımlarda bulunan, algı çalışması yürüten, halkımız arasında kin ve düşmanlık tohumları ekmeye çalışanların her an ensesindedir. Bu tür paylaşım yapanları tek tek yakalayacağız!"

Küçük kıza şantaj yapıldığı iddia edilen videoyu yayınlayan 18 yaşındaki şahıs gözaltında

Dezenformasyon, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Küçük kıza şantaj yapıldığı iddia edilen videoyu yayınlayan 18 yaşındaki şahıs gözaltında - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (12)

  • Hakan Tekneci:
    Görüntüler ortada bunu yapanları değil video’yu paylaşanı tutuklamışlar MUZ CUMHURİYETİ devam 33 19 Yanıtla
  • Adsız İphone:
    Türkiye nereye gidiyor 31 2 Yanıtla
  • Emir Konez:
    toplum artık normal insan üretmiyor malesef. daha ileri seneleri düşünemiyorum. 24 0 Yanıtla
  • Kemsl:
    netflix gibi platformlarda dahil olmak üzere yayınlanan filimler, diğer yayın ortamlarında ki paylaşımlar kontrol altına alınmalı. bu genç nesil bir şeylerden etkileniyor 20 4 Yanıtla
  • Emir Konez:
    ulan yapanı değil de gün yüzüne cikartanimi aldınız içeri Bravo size. 11 4 Yanıtla
  • Selim köşker:
    Küçüğün rızası var diyordu bekir 1 1 Yanıtla
  • Mehmet Kaynar:
    BENİM NESLİMDE ERGENLİK ÇAĞINA GİRMİŞ KIZ VE ERKEKLER OLGUNLUK GÖSTERİR TERLİ TOPLU EFENDİLİKLE TOPLUMA GİRER ÇEVRESİNDEN NASIYAT GÖRGÜ AHLAK TERBİYE ADABI MANŞERET ÖĞRENMEYE ÇALIŞIR AYKIRI İŞLERLE HİÇ ALAKADAR OLMAZ İŞİ VARSA İŞİNİ YAPAR YOKSA ASKERLİĞİNİ BEKLER. KIZLARDA ANNE SÖZÜNDEN ÇIKMAZ TOPLUMDA SAYGILI BİRER FERT OLARAK YAŞARLARDI. ŞİMDİ İSE İPİNİ KOPARMIŞ KUDUZ KÖPEKLER GİBİ HER NE KADAR PİSLİK İŞLER VARSA ONU TAKİP EDİYOR YADA YAPIYOR. TELEVİZYON LARDA SON 15 YILDIR KOMEDİ KONULU HİÇ BİR DİZİ YOK. EĞİTİCİ BELGESEL GÖSTERİLERİ YOK. GENE TOPLUMU AYDINLATICI HİÇ BİR YAPIT YOK. OLANLAR KİM KİMİ ALDATTI ,ONUN KARISI,BUNUN ÇOCUĞU,ZIR CAHİLLERİN DAHİ KENDİSİ NİN DAHİ İÇİNDEN ÇIKAMADIĞI MANYAK MANYAK İŞLER. VURMALI KIRMALI DİZİLER, VARLIKLA YOKLUK ARASINDAKİ FARKI SÜREKLİ BIKMADAN USANMADAN ISRARLA GÖSTEREN APTAL PROĞRAMLAR. KİMİN ELİ KİMİN CEBİNDE PROĞRAMLAR , NİKAHSIZ YAŞAMI ÖZENDİREN PROGRAMLAR. BU TİP OLAYLARIN OLMASINA YOL VERENLER YAŞAYACAK ÜLKE KALMAYACAK. 1 1 Yanıtla
  • Halit Özdemir:
    Teknolojiyi fazla özendirmeyelim çocuklara.. Akşam ve günün herhangi bir yarım saatinde kahveye gideceğimizi ve ya sosyal medyaya gireceğimize çocuğunuzla oturun. Sosyal medya kullanmıyorum. 1 0 Yanıtla
  • serkan keskin:
    mal mal isler 1 0 Yanıtla
  • TC Umut Şentürk:
    Egitemediginiznguya siddet uygulamayalım dediginizngencler ergenler birbirine.siddet uyguluyor.demekki egitimde sıkıntı var.dovelim.demiyorum ama bu sekuldede.değil.yanlıs oldugu ortada 1 0 Yanıtla
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SON DAKİKA: Küçük kıza şantaj yapıldığı iddia edilen videoyu yayınlayan 18 yaşındaki şahıs gözaltında - Son Dakika
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