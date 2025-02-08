İstanbul\'da 2 katlı bina alev alev yandı

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İstanbul'un Küçükçekmece ilçesine bağlı Kanarya Mahallesi 1. Çalıkuşu Sokak'ta 2 katlı bir binada henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Alevler yan tarafta bulunan binaya da sıçradı. Yangının çıktığı gecekonduda kimse bulunmazken, ihbar üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

ALEVLER SÖNDÜRÜLDÜ

Sokakta gerçekleştirilen elektrik çalışması nedeniyle itfaiye ekipleri yangına ulaşmakta güçlük çekti. Gecekonduya ulaşan itfaiye ekiplerinin müdahalesinin ardından yangın söndürüldü. Olayda ölen veya yaralanan olmazken, gecekondu kullanılamaz hale geldi. Alevlerin sıçradığı binada maddi hasar oluşurken, polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.

"ÇATISI TAHTA OLDUĞU İÇİN ÇABUK ALEV ALDI"

Yangın hakkında konuşan Ümit Demir, "20 seneden fazladır burada oturuyordum. 1 ay önce taşındık oradan. Kız kardeşim aradı, 'ev yanıyor' dedi. En alt katta bizim hala eşyalarımız var. Gittim, çoğu kişi dışarı çıkarmışlar. İtfaiye çok geç geldi. Cennet Mahallesi'nden 5-6 dakika da gelmesi gerekiyordu. Evin çatısı tahtadan olduğu için alev alması çabuk oldu. Suriyeli vatandaşlar kalıyordu. Kimseye bir şey olmadı. Benim için manevi değeri var. 20 yıldan fazla o evde kaldık" dedi.