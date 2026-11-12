Küçükçekmece'de bir kişi, silahlı saldırıda iki bacağından yaralanınca şüpheli kaçtı

Küçükçekmece'de silahlı saldırıya uğrayan kişi yaralandı.

İnönü Mahallesi'nde M.A. evinin bulunduğu sokağa girdiği sırada kimliği henüz belirlenemeyen bir kişinin silahlı saldırısına uğradı.

Saldırıda M.A. her iki bacağından yaralanırken, şüpheli yaya olarak olay yerinden kaçtı.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerince hastaneye kaldırılan yaralının hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Olay yerinde inceleme yapan polis ekipleri, şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.