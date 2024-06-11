Kuduz köpekleri Ankara'ya taşımıştı! Hayvanlar için para toplayan kadın emlak zengini çıktı - Son Dakika
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Kuduz köpekleri Ankara'ya taşımıştı! Hayvanlar için para toplayan kadın emlak zengini çıktı

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Şanlıurfa'daki Siverek'teki hayvan barınağından 35 kuduz köpeği Ankara'ya getirdikten sonra tutuklanan Buket Özgünlü Boyacı ile ilgili dikkat çeken detaylar ortaya çıktı. 6 yıl önce ev kirasını ödemediği gerekçesiyle mahkemeye verilen ve "Durumum yok" savunması yapan Özgünlü'nün polis sorgusunda son 4 senede alınmış üzerine kayıtlı 9 daire ve 2 deposunun olduğu ortaya çıktı.

11.06.2024 14:30
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Şanlıurfa'daki bir bölgeden kuduz karantinasına alınan 35 köpeği kaçırıp Ankara'ya götüren Yaşama Tutunan Patiler Derneği Başkanı Buket Özgünlü Boyacı, Ankara Valiliği'nin konuyla ilgili harekete geçmesi sonrasında gözaltına alınmış ve çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderilmişti. Ankara'ya getirildiği tespit edilen hayvanlar ise karantinaya alınmıştı.

EMLAK ZENGİNİ ÇIKTI

Buket Özgünlü Boyacı ile ilgili gerçekler bir bir ortaya saçılırken, hayvanlar için yardım parası toplayan kadının emlak zengini olduğu öğrenildi.

Kuduz köpekleri Ankara'ya taşımıştı! Hayvanlar için para toplayan kadın emlak zengini çıktı

"DURUMUM YOK" DİYE KENDİNİ SAVUNDU AMA...

6 yıl önce ev kirasını ödeyemediği için ev sahibi Tunahan Salihoğlu tarafından mahkemeye verilen ve "Durumum yok, gelirim yok" diyerek savunma yapan Buket Özgünlü Boyacı'nın polis sorgusunda ise çarpıcı detaylar ortaya çıktı.

TAMAMINI SON 4 SENE İÇİNDE ALMIŞ

Boyacı'nın polise verdiği ifadede tamamı son 4 senede alınmış, üzerine kayıtlı 9 daire ve kiraya verdiği 2 depoya sahip olduğu öğrenildi.

Kuduz köpekleri Ankara'ya taşımıştı! Hayvanlar için para toplayan kadın emlak zengini çıktı

NE OLMUŞTU?

Ankara Valiliği, hastalık taşıyan köpeklerin kente getirildiğine dair iddiaların ihbar kabul ederek ilgili tüm birimlerin teyakkuza geçirildiğini açıklamıştı. Açıklamada "Söz konusu hayvanları ilimize yönlendiren ve getiren kişiler yakalanarak Cumhuriyet Başsavcılığımızın talimatları doğrultusunda gözaltına alınmış ve haklarında yasal işlemlere başlanılmıştır." denilmişti.

TUTUKLANARAK CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ

Boyacı ve dernek çalışanı M.S.D., emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilmişti. Boyacı ve M.S.D., savcılık sorgusunun ardından "bulaşıcı hastalıklara ilişkin tedbirlere aykırı davranma" ve "hayvanları koruma kanununa muhalefet" suçlarından tutuklanmaları talebiyle Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk edilmişti. Boyacı, tutuklanırken, M.S.D. serbest bırakılmıştı.

SOSYAL MEDYADAN AÇIKLAMA YAPMIŞTI

Özgünlü, gözaltına alınmadan önce sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Ankara'da tedavi ettirmek üzere barınaktan aldıkları 35 köpeğin, kuduz karantinası ilan edilen bölgeden alınmadığını, köpeklerin belediyeye ait hayvan barınağından kendilerince sahiplenildiğini iddia etmişti.

Özgünlü, belediyeden yapılan sahiplendirme işlemine dair belgelerin de ellerinde olduğunu, hayvanları bizzat barınak görevlilerin Ankara'ya götürülmek üzere araçlara naklettiğini öne sürmüştü.

Kuduz köpekleri Ankara\'ya taşımıştı! Hayvanlar için para toplayan kadın emlak zengini çıktı

Şanlıurfa, Siverek, Ankara, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kuduz köpekleri Ankara'ya taşımıştı! Hayvanlar için para toplayan kadın emlak zengini çıktı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (16)

  • sebahattin şentürk: Memleket fırıldak dolmuş 88 2 Yanıtla
  • Ulku Girgin: son 4 yılda edindiği emlakları nereden olarak aldığı tespit edilmeli sokak çocuk köpekleri için toplanılan parayı kullandı ise ki öyle görünüyor el korunulup barınaklar için kullanılmalı 80 2 Yanıtla
  • Fatih DEMiRKAYA: Gözlerine bakan anlar zaten 73 2 Yanıtla
  • Taner Ozkaya: köpeklere para topluyorum diye cukka yapmıs :))) 60 1 Yanıtla
  • Baki Özcan: sonuc iyi hal den tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı dağılın beyler bu kadar gercekler 43 1 Yanıtla
  • Hakan Korkmaz: dernek işinde iyi para var indir indirebildigin kadar akiyo değirmen nin su hiç kesilmez,,, 31 1 Yanıtla
  • Bilgi Yıldız: ben bu hayvanları besliyoruz ayağına para toplayıp bu paranın sadece %10'unu hayvanlara harcayıp gerisini cebine koyanlara bundan 4-5 yıl önce defalarca yazdım ama kimseye inanmadı alın size bir örnek 21 1 Yanıtla
  • Sabri İnce: Aziz Nesin ,bu milletin üç de biri @ptal dır diye boşuna dememiş. 19 1 Yanıtla
  • Abuzar Öztaş: 9 daire 4 depo ya 4 yıl içinde nasıl sahip olmuş acaba? ilgililerin araştırması gerekir. 18 0 Yanıtla
  • Zafer El: Zengin olmazsa zaten gereksiz işlerle uğraşmaz düşündürücüüü 17 0 Yanıtla
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