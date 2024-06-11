Kuduz köpekleri Ankara\'ya taşımıştı! Hayvanlar için para toplayan kadın emlak zengini çıktı

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Şanlıurfa'daki bir bölgeden kuduz karantinasına alınan 35 köpeği kaçırıp Ankara'ya götüren Yaşama Tutunan Patiler Derneği Başkanı Buket Özgünlü Boyacı, Ankara Valiliği'nin konuyla ilgili harekete geçmesi sonrasında gözaltına alınmış ve çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderilmişti. Ankara'ya getirildiği tespit edilen hayvanlar ise karantinaya alınmıştı.

EMLAK ZENGİNİ ÇIKTI

Buket Özgünlü Boyacı ile ilgili gerçekler bir bir ortaya saçılırken, hayvanlar için yardım parası toplayan kadının emlak zengini olduğu öğrenildi.

"DURUMUM YOK" DİYE KENDİNİ SAVUNDU AMA...

6 yıl önce ev kirasını ödeyemediği için ev sahibi Tunahan Salihoğlu tarafından mahkemeye verilen ve "Durumum yok, gelirim yok" diyerek savunma yapan Buket Özgünlü Boyacı'nın polis sorgusunda ise çarpıcı detaylar ortaya çıktı.

TAMAMINI SON 4 SENE İÇİNDE ALMIŞ

Boyacı'nın polise verdiği ifadede tamamı son 4 senede alınmış, üzerine kayıtlı 9 daire ve kiraya verdiği 2 depoya sahip olduğu öğrenildi.