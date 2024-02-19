Küfürlü şeriat paylaşımı yapan avukat Feyza Altun gözaltına alındı - Son Dakika
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Küfürlü şeriat paylaşımı yapan avukat Feyza Altun gözaltına alındı

Dilan Polat davasıyla gündeme gelen avukat Feyza Altun'un sosyal medya hesabından yaptığı küfürlü şeriat paylaşımı tartışmalara neden oldu. Beykoz Cumhuriyet Başsavcılığı'nın "Halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik veya aşağılama" suçundan resen soruşturma başlattığı Altun gözaltına alındı.

19.02.2024 13:15  Güncelleme: 13:20
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Adı son dönemde Dilan Polat davasıyla gündeme gelen avukat Feyza Altun, paylaştığı Farsça şiire yapılan yoruma sinirlenerek skandal bir ifade kullandı. "Şeriate s......" paylaşımı yapan Altun'un mesajı sosyal medyada büyük bir tartışmanın fitilini ateşlerken, tepki mesajları sonrası "#feyzaaltuntutuklansın" etiketi Twitter'da TT oldu.

Küfürlü şeriat paylaşımı yapan Feyza Altun hakkında soruşturma başlatıldı

FEYZA ALTUN HAKKINDA SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Küfürlü şeriat paylaşımı sonrası harekete geçen Beykoz Cumhuriyet Başsavcılığı, avukat Feyza Altun hakkında "Halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik veya aşağılama" suçundan resen soruşturma başlattı.

Küfürlü şeriat paylaşımı yapan Feyza Altun hakkında soruşturma başlatıldı

GÖZALTINA ALINDI

Beykoz Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hakkında soruşturma başlatılan avukat Feyza Altun gözaltına alındı. Evinde arama yapılan Altun'un ifadesinin alınmasının ardından yarın adliyeye sevk edileceği öğrenildi.

"ŞERİAT BENİM İÇİN KADIN TAŞLAYAN TALİBAN AKLIDIR"

Sözlerine yönelik soruşturma başlatıldığını medyadan öğrendiğini belirten Feyza Altun, Cumhuriyet'e yaptığı açıklamada, "Şeriat benim için kadın taşlayan Taliban aklıdır. Bu ülke laik bir ülkedir. Şeriat bir din olgusu değil politik rejimdir. Dolayısıyla şeriate karşıyım sözlerimin de arkasındayım" dedi.

Küfürlü şeriat paylaşımı yapan avukat Feyza Altun gözaltına alındı

Sosyal Medya, Feyza Altun, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Küfürlü şeriat paylaşımı yapan avukat Feyza Altun gözaltına alındı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (21)

  • Atilla Ata: İnsanların inançlarına hakaret edenlere mutlaka ceza verilmeli. Nedir bu İslam düşmanlığı, biri kuran yakar biri şeriata küfür eder. Amaç nedir? 349 164 Yanıtla
  • pandoracı: Dini inaçlara laf etmemişki, normalde laik demokratik Türkiye Cumhuriyetinde şeriat istemek suç! ülkede herkes dinini yaşıyor müslümanıda ,hıristiyanıda ataist yada deistide rahat bunuda cumhuriyete borçluyuz. 156 222 Yanıtla
  • salihb: Şeriat Allah'ın kanunlarıdır. Onlar ise Kuran'da toplanmıştır. Şeriate küfretmek Allah'a ve Kurana küfretmektir. Dini inancın olsun yada olmasın hiç bir dinin kutsalına sövemezsin. 257 65 Yanıtla
  • Necati Kaya: Cumhuriyete,Turkluge ve bu ülkenin milli degerlerine sayip söven hainlerede aynı duyarlılığı bekliyoruz. 141 51 Yanıtla
  • pandoracı: şeriat bi yönetim şeklidir yönetim şeklini istemeyen dinden olmuş olmuyor dini vazifelerini yerine getirmemişte olmuyor kurana yada Allah'a küfretmiş hiç olmuyor! 40 102
  • Suat genç: yönetim şekli ile inanç aynı değil. cumhuriyetle kimsenin sorunu yok ki! Sorun cumhuriyette değil adeta farklı din gibi dayatılan laiklik kavramındadır. 95 25
  • HAKAN MERT: Şu yorumları okuyunca insanların İslam adına hiçbir şey bilmediği o kadar aşikar oluyor ki İslam ile şeriatın aynı manaya gelen kelimeler olduğundan bir haber bir toplumda yaşıyoruz vah bize vahlar bize 88 15 Yanıtla
  • Beşiktaş 1903: Salih şeriat ülkelerine gidebilirsin 26 70
  • Necati Kaya: Suat genç aptala yatma. Son yıllarda siyasi ruzgarida alip şeriati dayatan ,meydanlarda hatta adliyede seriat isteriz diyen,muhalif olanlara surekli her turlü hakaret eden laiklik degil. Sana namazina,orucuna ibadetine ,giyim kusamina karisan varmi. Ama sende benim inancim ,yasam tarzim üzerinden hakaret edip şeriat dersen orada dur derim. 27 62
  • Yunus Durak: Şeriat inancın siyasallaştırılmış halidir, belli bir dine bağlamak olmaz, hatta yanlış anlaşılır, günümüzde olduğu gibi. Ortaçağda Hıristiyanların ve Yahudilerin de dini liderleri inançlarını kullanarak halk üzerinde egemen olmuşlardır. Onlar bu düşünceden kurtulmuşlar ancak müslümanlar devam etmekte. Afganistan şeriatla yöneltiliyor ama ortaçağı yaşıyor, ülkesinden kaçanlar ya Türkiyeye geliyor yada Hıristiyan Avrupasına... 3 4
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SON DAKİKA: Küfürlü şeriat paylaşımı yapan avukat Feyza Altun gözaltına alındı - Son Dakika
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