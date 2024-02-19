Küfürlü şeriat paylaşımı yapan avukat Feyza Altun gözaltına alındı

Yunus Durak: Şeriat inancın siyasallaştırılmış halidir, belli bir dine bağlamak olmaz, hatta yanlış anlaşılır, günümüzde olduğu gibi. Ortaçağda Hıristiyanların ve Yahudilerin de dini liderleri inançlarını kullanarak halk üzerinde egemen olmuşlardır. Onlar bu düşünceden kurtulmuşlar ancak müslümanlar devam etmekte. Afganistan şeriatla yöneltiliyor ama ortaçağı yaşıyor, ülkesinden kaçanlar ya Türkiyeye geliyor yada Hıristiyan Avrupasına... 3 4