Kumluca\'nın enerji altyapısını güçlendirecek trafo merkezi 3 Kasım\'da hizmete girecek

Kumluca'nın enerji altyapısını güçlendirecek trafo merkezi 3 Kasım'da hizmete girecekGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Antalya'nın Kumluca ilçesinde yapımı tamamlanan trafo merkezi 3 Kasım'da hizmete girecek. Kumluca Kaymakamı Bahadır Güneş merkezde inceleme yaptı; yatırımın ilçenin gelişimine katkı sağlayacağını belirterek emeği geçenlere teşekkür etti.
Antalya'nın Kumluca ilçesinde yapımı tamamlanan trafo merkezinin 3 Kasım'da hizmete gireceği bildirildi.
Kumluca Kaymakamı Bahadır Güneş, trafo merkezinde incelemelerde bulunarak çalışmalar hakkında yetkililerden bilgi aldı.
Güneş, yatırımın Kumluca'nın gelişimine katkı sağlayacağını belirterek, projenin hayata geçirilmesinde emeği geçen kurum ve kuruluşlara, yatırımcı firmaya, teknik ekiplere ve sahada görev yapan personele teşekkür etti.
Trafo merkezinin ilçenin enerji altyapısını güçlendirmesi ve vatandaşlara sunulan enerji hizmetlerinin kalitesini artırması hedefleniyor.
Kaynak: AA
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