Vekaletle kurban kesim bedeli belli oldu - Son Dakika
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Vekaletle kurban kesim bedeli belli oldu

Vekaletle kurban kesim bedeli belli oldu

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Türkiye Diyanet Vakfı'nın (TDV) 2025 yılı vekaletle kurban kesim bedelini yurt içi 13 bin 500 lira, yurt dışı 4 bin 450 lira olarak belirlediklerini açıkladı.

22.04.2025 11:09
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Kurban Bayramı yaklaşırken vatandaşların merak ettiği rakamlar belli oldu. Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Türkiye Diyanet Vakfının 2025 yılı vekaletle kurban kesim bedelini yurt içinde 13 bin 500, yurt dışında 5 bin 450 lira olarak belirlediğini duyurdu.

  • Yurt içi: 13.500 TL
  • Yurt dışı: 4.450 TL

"İNTERNETTEN BAĞIŞ YAPILABİLECEK"

Ali Erbaş açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

Vatandaşlarımız, il ve ilçe müftülükleri, TDV şubeleri, din görevlileri, tüm PTT şubeleri ve bankalar aracılığıyla Türkiye Diyanet Vakfı kurban programına katılabilecekleri gibi www.tdv.org ve bagis.tdv.org adreslerinden de bağış yapabileceklerdir. Cep telefonlarına indirilebilen mobil bağış uygulamamızdan kurban vekaletlerini verebilirler.

Vatandaşlarımız, vekaletle kurban kesimi hususunda detaylı bilgiyi 0 312 416 90 00 numaralı telefondan alabilir. Bunlarla birlikte vatandaşlarımızın bağışlarını kolaylıkla yapabilmeleri için tüm illerimizde ve pek çok ilçe merkezinde 1003 şubemiz aracılığıyla şehirlerimizin önemli noktalarına kurban bağış stantları kurulacaktır.

KİMLER KURBAN KESEBİLİR?

Kurban kesmek, dinen zengin sayılacak kadar mal varlığına sahipbir Müslüman'ın yerine getirmesi gereken mali bir ibadettir. Temel ihtiyaçlarından ve borcundan başka 80,18 gr altın veya bunun değerinde para veya eşyaya sahip olan kişilerin kurban kesmesi gerekir.

KURBAN BAYRAMI NE ZAMAN?

2025 Kurban Bayramı, 6 Haziran Cuma günü başlayacak. Bayramın arefe günü 5 Haziran Perşembe, son günü ise 9 Haziran Pazartesi olarak açıklandı. Vatandaşlar, vekaletle kurban kesimi için TDV aracılığıyla başvurularını bu tarihlere kadar yapabilecek.

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Ali Erbaş, Kurban, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Vekaletle kurban kesim bedeli belli oldu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (14)

  • 367236:
    aradaki farkı görüyorsunuz değil mi Dünyada en pahalı et yiyen ülkelerden birisi Belki de birinciyiz tam emin değilim Ama 1 olabiliriz Bizi bu hale düşürenler Allah'ından bulsunlar ekmeğe muhtaç olurlar inşallah 102 7 Yanıtla
  • Suat Tunç:
    İbadet bile Türkiyede daha pahalı 91 6 Yanıtla
  • Serkan Sarı:
    Avrupa yine bizi kıskanacak... 69 3 Yanıtla
  • Mehmet Güler:
    bu ne saçma bir fiyat 52 2 Yanıtla
  • Necdet Kır:
    bizdeki bedel iki katını geçkin ibadette bile soyuluyoruz Müslüman ülkeyiz ya. 46 1 Yanıtla
  • Umut:
    bizim kurbanlar helal diye o fiyat, yurtdışında helal değil… 25 11 Yanıtla
  • 2147saloh:
    aradaki farka bak bide bu fiyat afrika fıyatı avrupa cok daha az 24 1 Yanıtla
  • Sahin Erdoğan:
    madiyatsızlıktan millletin inancıda kalmayacak TÖVBE TÖVBE geçim sıkıntısı 21 1 Yanıtla
  • Musfata Karakeçi:
    ALİ İŞİNE BAK ?? 12 3 Yanıtla
  • Fırat bilim:
    yurtiçi kesim yapmaya düşünüyorum acaba yüzde kaçı cebe giriş garantisi var? bende o işi yapmak istiyorum. 10 3 Yanıtla
  • Davut Cirak:
    4.5 kurban kesen ülkelerde asgari ücret 100 dolarkn altında olan afrika gazze gibi yerler. Et çok et tüketen ülkeler arasına girebilirsin pahalı olmasına rağmen. Demekki bir alım gücü var 1 6 Yanıtla
  • Mehmet Hamdi Albuz:
    YURT DIŞINDA ETİN UCUZ OLDUĞU ... 4 1 Yanıtla
  • Deniz Demir:
    Biz eti bulamiyoruz ne kesmesi 1 1 Yanıtla
  • taner taner:
    Atma recep nerde 13500 kurban var en az 30 bın 0 0 Yanıtla
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