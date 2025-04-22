Vekaletle kurban kesim bedeli belli oldu

Kurban Bayramı yaklaşırken vatandaşların merak ettiği rakamlar belli oldu. Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Türkiye Diyanet Vakfının 2025 yılı vekaletle kurban kesim bedelini yurt içinde 13 bin 500, yurt dışında 5 bin 450 lira olarak belirlediğini duyurdu.

Yurt içi: 13.500 TL

Yurt dışı: 4.450 TL

"İNTERNETTEN BAĞIŞ YAPILABİLECEK"

Ali Erbaş açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

Vatandaşlarımız, il ve ilçe müftülükleri, TDV şubeleri, din görevlileri, tüm PTT şubeleri ve bankalar aracılığıyla Türkiye Diyanet Vakfı kurban programına katılabilecekleri gibi www.tdv.org ve bagis.tdv.org adreslerinden de bağış yapabileceklerdir. Cep telefonlarına indirilebilen mobil bağış uygulamamızdan kurban vekaletlerini verebilirler.

Vatandaşlarımız, vekaletle kurban kesimi hususunda detaylı bilgiyi 0 312 416 90 00 numaralı telefondan alabilir. Bunlarla birlikte vatandaşlarımızın bağışlarını kolaylıkla yapabilmeleri için tüm illerimizde ve pek çok ilçe merkezinde 1003 şubemiz aracılığıyla şehirlerimizin önemli noktalarına kurban bağış stantları kurulacaktır.

KİMLER KURBAN KESEBİLİR?

Kurban kesmek, dinen zengin sayılacak kadar mal varlığına sahipbir Müslüman'ın yerine getirmesi gereken mali bir ibadettir. Temel ihtiyaçlarından ve borcundan başka 80,18 gr altın veya bunun değerinde para veya eşyaya sahip olan kişilerin kurban kesmesi gerekir.

KURBAN BAYRAMI NE ZAMAN?

2025 Kurban Bayramı, 6 Haziran Cuma günü başlayacak. Bayramın arefe günü 5 Haziran Perşembe, son günü ise 9 Haziran Pazartesi olarak açıklandı. Vatandaşlar, vekaletle kurban kesimi için TDV aracılığıyla başvurularını bu tarihlere kadar yapabilecek.