Kurtulmuş, barış ekonomisiyle kazananın 86 milyon vatandaş olacağını söyledi

(İSTANBUL) - TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, "Terörsüz Türkiye hedefi sadece Türkiye için değil, aynı zamanda bölge için de önemli bir hedeftir. Terörsüz Türkiye ile birlikte terörsüz bir bölgenin kurulduğunu da hep birlikte göreceğiz. Şimdiye kadar 50 yıllık terörle mücadelede kazananlar terör ve savaş baronları oldu. Şimdi barışın, esenliğin, kardeşliğin temin edilmesiyle birlikte kazanan milletimiz olacak, 86 milyon vatandaşımız olacak, kazanan barış ekonomisi olacaktır" dedi.

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Sultanbeyli Belediyesi toplu açılış ve temel atma töreninde yaptığı konuşmada, Türkiye'nin çevresindeki çatışma ve gerilimlere, Filistin'deki gelişmelere ve "Terörsüz Türkiye" sürecine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Dünyanın zorlu bir süreçten geçtiğini belirten Kurtulmuş, birçok bölgede çatışmaların, gerilimlerin ve siyasi altüst oluşların yaşandığını söyledi. İkinci Dünya Savaşı sonrasında yeni bir sistemin kurulamamış olmasının çatışmaları artırdığını ifade eden Kurtulmuş, Türkiye'nin de merkezinde bulunduğu coğrafyanın bu gerilimlerden önemli ölçüde etkilendiğini kaydetti. Rusya-Ukrayna savaşı, Kafkaslar, Balkanlar, Akdeniz ve Orta Doğu'daki gelişmelere işaret eden Kurtulmuş, böylesine zor bir coğrafyada Türkiye'nin güvenlik ve istikrarını korumasının öncelikli olduğunu söyledi.

Türkiye'nin bölgesinde bir istikrar adası olmaya devam ettiğini savunan Kurtulmuş, bu durumun ülkenin diğer kazanımlarından daha değerli olduğunun altını çizdi. Türkiye'nin küresel sistemde nasıl bir ülke olmak istediğini bilmesi gerektiğini belirten Kurtulmuş, "Türkiye hem bölgesinde bir istikrar adası hem de yeni dünyanın, bundan sonraki gelişmelerinde parlayan bir yıldızı olmayı kafasına koymuş, bu hedefle yoluna devam ediyor" dedi. Türkiye Yüzyılı hedefinin de bu anlayışın bir yansıması olduğunu ifade eden Kurtulmuş, önümüzdeki dönemin Türkiye'nin yükselişinin yaşanacağı bir dönem olacağını söyledi.

"ANA TERCİHİMİZ MÜZAKERENİN DEVAM ETMESİ"

Türkiye'nin çevresindeki çatışmalarda müzakere ve diplomasinin sürdürülmesini savunduğunu belirten Kurtulmuş, Rusya-Ukrayna savaşı başta olmak üzere bölgesel sorunların barış masasında çözüme kavuşturulması gerektiğini dile getirdi. İstanbul'da iki tarafın bir araya getirilerek anlaşma masasına oturtulduğunu hatırlatan Kurtulmuş, savaşın hem Rusları hem de Ukraynalıları yorduğunu söyledi. Savaşın sona ermesinin yalnızca iki ülkenin değil, Karadeniz ve Avrupa ülkeleri başta olmak üzere bütün dünyanın beklentisi olduğunu ifade etti.

ABD ve İsrail'in İran'a yönelik savaşıyla ilgili değerlendirmelerde de bulunan Kurtulmuş, Hürmüz Boğazı ve Babülmendep çevresindeki çatışmaların başlangıç noktasını aşarak dünya ekonomisini etkileyen bir yıkıma dönüştüğünü söyledi. Petrol fiyatlarının 120 dolar seviyesine yaklaştığını belirten Kurtulmuş, savaşın küresel ölçekte ekonomik sonuçlar doğurduğunu kaydetti. Bölgesel çatışmaların Avrupa'daki hayat pahalılığı ve geçim sıkıntısı üzerinde de etkili olduğunu ifade eden Kurtulmuş, Türkiye'nin savaşın sona ermesi için taraflara telkin ve tavsiyelerde bulunduğunu söyledi. Pakistan ve Katar'ın sorunun çözümü için yürüttüğü çalışmalara da değinen Kurtulmuş, Türkiye'nin bu çabalara destek verdiğini belirtti.

"BAŞKENTİ KUDÜS OLAN ÖZGÜR FİLİSTİN DEVLETİ MUTLAKA KURULACAK"

Kurtulmuş, bölgedeki en önemli sorunlardan birinin İsrail'in üç yılı aşkın süredir Filistin'de gerçekleştirdiği saldırılar ve insan hakları ihlalleri olduğunu söyledi. Meselenin yalnızca Gazze ile ya da 7 Ekim olaylarıyla sınırlı olmadığını belirten Kurtulmuş, İsrail'in Batı Şeria'da da Filistinlilere yönelik uygulamalarını sürdürdüğünü ifade etti. Filistin topraklarında yaşananlara ve İsrail'in uygulamalarına tepki gösteren Kurtulmuş, uluslararası sistemin bu gelişmeler karşısındaki tutumunu da eleştirdi.

Geçen hafta Roma'da düzenlenen Avrupa parlamentoları başkanları toplantısında İsrail'in işlediği insanlık suçlarını ve soykırımı dile getirdiğini belirten Kurtulmuş, kendisinden sonra söz alan bazı parlamento başkanlarının da aynı görüşleri paylaştığını söyledi. Kurtulmuş, "Dünyanın en büyük medya gücüne sahip olabilirsiniz, dünyanın en büyük finans gücüne sahip olabilirsiniz, daha açık söyleyeyim dünyanın neredeyse birçok başkentini de yönetebilirsiniz ama zalimseniz, haksızsanız sözünüzün beş para değeri yoktur" dedi.

İsrail'in saldırılarına ve siyonizme karşı uluslararası kamuoyunda tepkilerin arttığını ifade eden Kurtulmuş, Filistin halkının yanında yer almaya devam edeceklerini söyledi. Kurtulmuş, "Bütün insanlık, insanın vicdanları sokaklara çıkarak İsrail'in bu zulmüne, siyonizmin bu çılgınlığına dur demektedir. İnşallah bu çılgınlık durdurulacak ve Filistin sonunda özgür olacaktır" diye konuştu. Kurtulmuş, "Başkenti Kudüs olan özgür Filistin devleti mutlaka ama mutlaka kurulacaktır" ifadesini kullandı.

"TÜRKİYE'NİN İÇ KALESİNİ TAHKİM ETMESİ GEREKİYOR"

Türkiye'nin dış politikadaki gelişmeleri takip ederken milli savunma sanayisi ve sanayi üretimini artırması, ekonomisini güçlendirmesi ve demokratik standartlarını yükseltmesi gerektiğini belirten Kurtulmuş, iç politika bakımından önemli meselelerden birinin "iç kaleyi tahkim etmek" olduğunu söyledi. Etnik, mezhebi, siyasi ve yaşam tarzına ilişkin farklılıkların ülkeyi güçlendiren bir unsur olarak görülmesi gerektiğini ifade eden Kurtulmuş, bu farklılıkların toplumsal bütünleşme ve kardeşliğin vesilesi haline getirilmesinin önemine işaret etti.

Cumhuriyet'in ilk 100 yılının en önemli sorunlarından biri olarak nitelendirdiği terör meselesinin geride bırakılmasının Türkiye'nin iç politikadaki önceliği olduğunu kaydeden Kurtulmuş, iki yıldır yürütülen "Terörsüz Türkiye" sürecine değindi. Geçtiğimiz ağustos ayında 467 milletvekilinin oyuyla kabul edilen yasayla önemli bir adım atıldığını belirten Kurtulmuş, parlamentoda bütün siyasi partilerin katılımıyla hazırlanan raporun bir yol haritası olarak kabul edildiğini söyledi. Yasanın gereği olarak bu konuda yeni adımlar atılacağını ifade eden Kurtulmuş, terör örgütünün silahlarını teslim ederek kendisini feshetmesiyle Türkiye'nin barış ve esenlik yurdu olması yolunda önemli bir aşamanın daha geride bırakılacağını dile getirdi.

Kurtulmuş, terörün sona ermesiyle birlikte ekonomik kazanımların da artacağını savunarak, "Şimdi barışın, esenliğin, kardeşliğin temin edilmesiyle birlikte kazanan milletimiz olacak, 86 milyon vatandaşımız olacak, kazanan barış ekonomisi olacaktır" dedi. Türkiye'nin her yerinde insanların alın teriyle üretmesini ve helalinden kazanmasını istediklerini belirten Kurtulmuş, barış ortamının ekonomik kalkınmayı destekleyeceğini söyledi.

Türkiye'nin terörü tamamen sona erdirerek bölgesinde yıldız bir ülke olmayı sürdüreceğini söyleyen Kurtulmuş, "Terörsüz Türkiye hedefi sadece Türkiye için değil, aynı zamanda bölge için de önemli bir hedeftir. Terörsüz Türkiye ile birlikte terörsüz bir bölgenin kurulduğunu da hep birlikte göreceğiz inşallah" diye konuştu.

"BÖLGE HALKLARININ BİRLİKTE DAHA GÜÇLÜ OLMASININ YOLUNU AÇIYORUZ"

Kurtulmuş, "Şimdiye kadar 50 yıllık terörle mücadelede kazananlar terör ve savaş baronları oldu. Şimdi barışın, esenliğin, kardeşliğin temin edilmesiyle birlikte kazanan milletimiz olacak, 86 milyon vatandaşımız olacak, kazanan barış ekonomisi olacaktır" dedi. Türkiye'nin önümüzdeki dönemde önceliklerinden birinin farklılıkları zenginlik olarak görerek toplumsal bütünleşmeyi güçlendirmek olduğunu belirten Kurtulmuş, "Terörsüz Türkiye ile birlikte terörsüz bir bölgenin kurulduğunu da hep birlikte göreceğiz" diye konuştu.

Türkiye'nin iç bütünlüğünü güçlendirmesinin yaklaşık bir buçuk asırdır bölgede uygulandığını söylediği emperyalist projelerin sona ermesine katkı sağlayacağını ifade eden Kurtulmuş, bölge halklarının etnik ve mezhebi farklılıklar üzerinden birbirinden ayrılmasına karşı çıktı. Türklerin, Kürtlerin ve Arapların; Sünnilerin ve Şiilerin birbirinden ayrıştırılmaya çalışıldığını belirten Kurtulmuş, bu ayrışmaların aşılması gerektiğini söyledi.

Kurtulmuş, "Sadece terör meselesi ile bir örgütün silah bırakmasını değil, bir asır evvel dağıtılan parçalarımızın yeniden toparlanmasını sağlıyor, yani yeniden birliğin, beraberliğin, kardeşliğin ve bölge halklarının birlikte daha güçlü olmasının yolunu açıyoruz" dedi. Türkiye'nin küresel gelişmelerin etkisinde kalmak yerine bu gelişmeleri milletin yararına değerlendirmesi gerektiğini belirten Kurtulmuş, "Bu aziz millete küçük hedefler yakışmaz. Tarih boyunca hiçbir zaman küçük hedefleri olmayan bu aziz millet şimdi de büyük hedeflerle güçlü ve büyük Türkiye istikametinde yürüyor" diye konuştu.