Meclis, Can Atalay için toplanıyor! Günü ve saati belli oldu - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Meclis, Can Atalay için toplanıyor! Günü ve saati belli oldu

Geniş Video İzle

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, AYM'nin kararı sonrası TİP Hatay Milletvekili Can Atalay için 16 Nisan saat 14.00'te TBMM'yi olağanüstü toplantıya çağırdı.

13.08.2024 14:04  Güncelleme: 14:15
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Anayasa Mahkemesi'nin, Can Atalay'ın milletvekilliğini düşürülmesine ilişkin "Yok hükmünde" kararı sonrası, TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş ile TİP heyeti arasındaki görüşme gerçekleştirilmişti. Kurtulmuş, 16 Ağustos'ta TBMM'yi olağanüstü toplantıya çağırdı.

ATALAY'IN VEKİLLİĞİNİN İADE EDİLMESİ BEKLENİYOR

Kararın gerekçesinde 'hukuken var olmayan işlem ile ilgili söz konusu talebin incelenebilmesine imkan bulunmadığı' ifade edilmişti. 22 Şubat tarihli gerekçeli karar 1 Ağustos'ta Resmi Gazete'de yayınlanmıştı. Karar sonrası Atalay'ın avukatları, İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesi'ne tahliye için başvuruda bulunmuştu. Atalay da mahkeme kararına dikkat çekerek tahliyesini ve milletvekilliğinin yeniden tanınmasını talep etmişti.

CHP, DEM Parti, Saadet Partisi, Gelecek Partisi, TİP, DEVA Partisi, Demokrat Parti ve Emek Partisi de ortak dilekçeyle Meclis'i olağanüstü toplantıya çağırmıştı.

Çağrıya Meclis başkanlığından yanıt geldi. Siyasi partiler Atalay için 16 Ağustos Cuma günü 14:00'te Meclis'e çağrıldı. Toplantıda AYM kararının ele alınıp Atalay'ın vekilliğinin iade edilmesi bekleniyor.

YARGITAY VE 13. AĞIR CEZA MAHKEMESİ'NİN CAN ATALAY KARARLARI

Geçmişte de AYM, TİP'ten Hatay Milletvekili seçildiği halde Gezi davası tutuklusu olduğu için Silivri'deki Marmara Kapalı Cezaevi'nden çıkamayan Atalay için 2 kere 'hak ihlali' kararı vermişti. İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesi, AYM kararını 2 kere Yargıtay 3. Ceza Dairesi'ne göndermişti. Yargıtay, Gezi davasında hükümlerin onandığını belirterek, AYM'nin kararını tanımadı ve tahliye talebini reddetmişti. Mahkeme de AYM'nin değil, Yargıtay'ın kararını esas almıştı.

İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesi, şimdi de AYM'nin son kararının mahkemeyle bağının olmadığına işaret etti. Mahkemenin kararında, AYM kararının TBMM Genel Kurulu'nda Can Atalay'ın milletvekilliğinin düşürülmesiyle ilgili olduğuna dikkat çekilerek, 'karar verilmesine yer olmadığı'na hükmedildi.

Meclis, Can Atalay için toplanıyor! Günü ve saati belli oldu

Numan Kurtulmuş, Numan Kurtulmuş, Milletvekili, Hatay, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Meclis, Can Atalay için toplanıyor! Günü ve saati belli oldu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (4)

  • ZAFER YILDIZ: Meclis Mahkeme Değil! Hukuk Arıyor ise Mahkemeye Gitsin. Yok Meclisi Boş İşlerle Meşgul Etmeyin 11 13 Yanıtla
  • Selin Acargul: olması gereken 11 8 Yanıtla
  • Zkysmnmrc Karaca: Adamı serbest bırakın halkın seçtiği vekil mecliste olur.Anayasayi yok sayamazsiniz. 10 9 Yanıtla
  • cemal aslan: 18 sene hapis cezası almış adamı vekil adayı yapıyorlar. Tantanası yıllar sürüyor. 0 0 Yanıtla

14:05 Meclis, Can Atalay için toplanıyor Günü ve saati belli oldu Meclis, Can Atalay için toplanıyor! Günü ve saati belli oldu
13:57 15 belediye başkanı ve 2 milletvekili AK Parti’ye katılıyor 15 belediye başkanı ve 2 milletvekili AK Parti'ye katılıyor
13:44 Fatih Erbakan’a soğuk duş Yüzde 45 ile seçilen belediye başkanı Yeniden Refah’tan istifa etti Fatih Erbakan'a soğuk duş! Yüzde 45 ile seçilen belediye başkanı Yeniden Refah'tan istifa etti
11:40 Emekli ve memur maaşları ne kadar olacak Ocak zammı için 2 senaryo konuşuluyor Emekli ve memur maaşları ne kadar olacak? Ocak zammı için 2 senaryo konuşuluyor
10:55 Bilgisayar oyunundan etkilenip 5 kişiyi bıçakladı Eskişehir’deki olayın detayları gün yüzüne çıktı Bilgisayar oyunundan etkilenip 5 kişiyi bıçakladı! Eskişehir'deki olayın detayları gün yüzüne çıktı
22:10 Orman yangınlarıyla mücadele eden Yunanistan’a Türkiye’den helikopter ve uçak desteği Orman yangınlarıyla mücadele eden Yunanistan'a Türkiye'den helikopter ve uçak desteği
21:48 Cher Ndour, Beşiktaş için İstanbul’a geldi Cher Ndour, Beşiktaş için İstanbul'a geldi
21:33 2 hafta yok Galatasaray’ın yıldız futbolcusu ilk maçtan sakatlandı 2 hafta yok! Galatasaray'ın yıldız futbolcusu ilk maçtan sakatlandı
21:19 Türkiye mekik diplomasisi yürütüyor Somali ve Etiyopya arasındaki kriz Ankara’da çözülecek Türkiye mekik diplomasisi yürütüyor! Somali ve Etiyopya arasındaki kriz Ankara'da çözülecek
21:02 2 kişinin tahliyesini sağlayan raporu hazırlamışlardı 44 kişinin öldüğü site davasının bilirkişi heyeti çekildi 2 kişinin tahliyesini sağlayan raporu hazırlamışlardı! 44 kişinin öldüğü site davasının bilirkişi heyeti çekildi
20:19 Beyaz Saray: İran’ın İsrail’e yönelik misilleme saldırısı bu hafta olabilir Beyaz Saray: İran'ın İsrail'e yönelik misilleme saldırısı bu hafta olabilir
19:41 Real Madrid’in yıldızına Suudi Arabistan’dan futbol tarihine geçecek teklif Real Madrid'in yıldızına Suudi Arabistan'dan futbol tarihine geçecek teklif
19:38 Mesleği bırakıyor Hasta yakınlarının saldırdığı doktor taburcu edildi Mesleği bırakıyor! Hasta yakınlarının saldırdığı doktor taburcu edildi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 13.08.2024 14:29:18. #1.11#
SON DAKİKA: Meclis, Can Atalay için toplanıyor! Günü ve saati belli oldu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement