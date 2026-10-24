Kurtulmuş İstanbul'da müze açılışına, Özel İzmir'de basın yürüyüşüne katılacak

Kurucusu: Mustafa Kemal Atatürk/ 6 Nisan 1920

1- TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Sultanbeyli Belediyesi Toplu Açılış ve Temel Atma Töreni ile Topkapı Sarayı Darphane-i Amire Müzeleri açılış törenine katılacak.

(İstanbul/11.00/14.00)

2- Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel, basın meslek örgütlerinin "Sansüre Hayır Habere Özgürlük" yürüyüşüne katılacak.

(İzmir/14.00)

DÜNYA DİPLOMASİ

1- Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Yemen Dışişleri Bakanı Afrah ez-Zube ile bir araya gelecek.

(İstanbul)

2-? ?Yemen'deki meşru hükümet güçleri ile İran destekli Husiler arasındaki çatışmalar ve uluslararası yansımaları takip ediliyor.

(Riyad)

3-? ABD-İran gerilimi ve uluslararası yansımaları takip ediliyor.

(Washington/Tahran/Tel Aviv)

4- ?Gazze'deki ateşkes süreci, İsrail'in ateşkes ihlalleri, bölgedeki insani durum ve gelişmelerin uluslararası alandaki yansımaları izleniyor.

(Gazze/Kudüs)

SPOR

1- Trendyol Süper Lig'in 9. haftasına; Eyüpspor-Kasımpaşa, Gaziantep FK-Erzurumspor ve Samsunspor-Amed Sportif Faaliyetler maçlarıyla devam edilecek.

(İstanbul/13.30/Gaziantep/16.00/Samsun/19.00)

2- Trendyol 1. Lig'in 13. haftasına; Eminevim Ümraniyespor-Ekenler Beton Sivasspor, SMS Grup Sarıyer-Mısırlıcomtr Fatih Karagümrük, Bandırmaspor-Alagöz Holding Iğdır FK ve Muğlaspor-İstanbulspor maçlarıyla devam edilecek.

(İstanbul/13.30/19.00/Balıkesir/13.30/Muğla/16.00)

3- Nesine 2. Lig'in 8'inci haftasında Beyaz Grup maçları oynanacak, Kırmızı Grup müsabakaları başlayacak.

4- Nesine 3. Lig'in 8'inci haftasına, gruplarda oynanacak 21 müsabakayla devam edilecek.

5- Suwen Kadın Futbol Süper Ligi'nde 7'nci hafta müsabakaları sona erecek.

6- Fenerbahçe Kulübü Olağan Yüksek Divan Kurulu Toplantısı, Faruk Ilgaz Tesisleri'nde gerçekleştirilecek.

(İstanbul/10.30)

7- Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 5. haftasına; Trabzonspor-Esenler Erokspor, Türk Telekom-Yukatel Denizli Basket ve Bahçeşehir Koleji-Beşiktaş maçlarıyla devam edilecek.

(Trabzon/13.00/Ankara/15.30/İstanbul/20.30)

8- Halkbank Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 5. haftası; Fenerbahçe Tarfin-Turgutlu Belediyespor, İstanbul Gençlikspor-Emlak Konut ve BOTAŞ-Beşiktaş BOA müsabakalarıyla başlayacak.

(İstanbul/14.00/14.00/Ankara/14.00)

9- SMS Grup Efeler Ligi'nde 2. hafta maçları oynanacak. Galatasaray Madeş Mobilya-AKEDAŞ Onikişubat Belediyespor, İstanbul Büyükşehir Belediyespor-Sultanbeyli Belediyespor, Gebze Belediyespor-Sungurlu Belediyespor, Spor Toto-Halkbank, Ziraat Bankkart-Altekma, ON Hotels Alanya Belediyespor-İstanbul Gençlik ve Gaziantep Gençlikspor-Fenerbahçe Medicana karşılaşmaları yapılacak.

(İstanbul/13.00/16.30/Kocaeli/14.00/Ankara/16.00/19.00/Antalya/Gaziantep/16.00)

10- Hentbol EHF Erkekler Avrupa Kupası 2. tur rövanşında İstanbul Gençlikspor, Polonya'nın Rebud KPR Ostrovia takımını konuk edecek, Spor Toto, Kuzey Makedonya'nın GRK Ohrid ekibiyle ikinci maçını da rakip sahada oynayacak, Beşiktaş ise Avusturya'nın HC Fivers WAT Margareten ekibiyle deplasmanda karşı karşıya gelecek.

(İstanbul/14.00/Ohrid/19.30/Viyana/20.00)

11- Hentbol Erkekler Süper Lig'in 9'uncu haftasında Mihalıççık Belediyespor-Güneysuspor ve Giresunspor-Trabzon Büyükşehir Belediyespor maçları yapılacak.

(Eskişehir/14.00/Giresun/15.00)

12- MotoGP'nin Avustralya'daki on sekizinci ayağı, sprint yarışıyla başlayacak.

(Phillip Island/07.00)

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