Kütahya'da 20 metre yükseklikten düşen usta hastanede hayatını kaybetti

Kütahya'da 20 metre yükseklikten düşen usta hastanede hayatını kaybettiGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Kütahya'da inşaat halindeki bir binanın 20 metre yüksekliğindeki çatısından beton zemine düşen 56 yaşındaki usta ağır yaralandı. Hastanede yoğun bakıma alınan usta, doktorların tüm çabasına rağmen kurtarılamadı; olayla ilgili soruşturma sürüyor.
HASTANEDE ÖLDÜ
Kütahya'da inşaat halindeki bir binanın 20 metre yüksekliğindeki çatısından beton zemine düşerek ağır yaralanan usta Hüseyin Karadaş (56), kaldırıldığı hastanede yoğun bakıma alındı. Ancak doktorların tüm çabasına rağmen kurtarılamadı. Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.
Oğuzhan KILIÇ/KÜTAHYA,
Kaynak: DHA
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