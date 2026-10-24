Kütahya'da 20 metre yükseklikten düşen usta hastanede hayatını kaybetti

HASTANEDE ÖLDÜ

Kütahya'da inşaat halindeki bir binanın 20 metre yüksekliğindeki çatısından beton zemine düşerek ağır yaralanan usta Hüseyin Karadaş (56), kaldırıldığı hastanede yoğun bakıma alındı. Ancak doktorların tüm çabasına rağmen kurtarılamadı. Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

Oğuzhan KILIÇ/KÜTAHYA,