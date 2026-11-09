Kütahya\'da çarpışma anı kamerada, Gülmez yaşamını yitirdi, 4 kişi de yaralandı

KAZA ANI KAMERADA

Kütahya'da Bahadır Gülmez'in hayatını kaybettiği, 4 kişinin de yaralandığı kazanın güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde, ara sokaktan hızla çıkan otomobilin cadde üzerinde seyir halinde olan minibüse çarptığı ve sürücü Bahadır Gülmez'in çarpışmanın etkisiyle araçtan yola fırladığı anlar yer aldı.