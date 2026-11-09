Kütahya\'da çarpışma anı kamerada, Gülmez yaşamını yitirdi, 4 kişi de yaralandı

Kütahya'da çarpışma anı kamerada, Gülmez yaşamını yitirdi, 4 kişi de yaralandıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Kütahya'da bir otomobilin ara sokaktan hızla çıkarak cadde üzerindeki minibüse çarptığı kazanın güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde sürücü Bahadır Gülmez'in çarpışmanın etkisiyle araçtan yola fırladığı anlar yer alıyor; kazada Gülmez öldü ve 4 kişi yaralandı.
KAZA ANI KAMERADA
Kütahya'da Bahadır Gülmez'in hayatını kaybettiği, 4 kişinin de yaralandığı kazanın güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde, ara sokaktan hızla çıkan otomobilin cadde üzerinde seyir halinde olan minibüse çarptığı ve sürücü Bahadır Gülmez'in çarpışmanın etkisiyle araçtan yola fırladığı anlar yer aldı.
Kaynak: DHA
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