Kütahya'da 4.2 büyüklüğünde deprem - Son Dakika
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Kütahya'da 4.2 büyüklüğünde deprem

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Geçtiğimiz günlerde 4.5 ve 4.6 büyüklüğünde depremlerle sarsılan Kütahya'dan bir korkutan haber daha geldi. AFAD verilerine göre Simav ilçesinde 4.2 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. 12.55 km derinlikte oluşan sarsıntı çevre illerde de paniğe neden oldu.

02.05.2025 15:54  Güncelleme: 16:27
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Türkiye 6 Şubat depremlerinin ardından beşik gibi sallanmaya devam ederken geçtiğimiz günlerde 4.5 ve 4.6 büyüklüğünde iki depremle sarsılan Kütahya'dan bir korkutan haber daha geldi.

ÇEVRE İLLERDE DE PANİĞE NEDEN OLDU

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre; saat 15:51'de merkez üssü Simav olan 4.2 büyüklüğünde bir deprem kaydedildi. 12.55 km derinlikte oluşan sarsıntı çevre illerde de paniğe neden oldu.

Kütahya'da 4.2 büyüklüğünde deprem

NACİ GÖRÜR: BU BİR DEPREM FIRTINASINA BENZEMİYOR

Bugün meydana gelen 4.2'lik depremin ardından Prof. Dr. Naci Görür'den yeni bir açıklama geldi. Görür "Yemişli-Simav'da yine 4'lük deprem oldu. Bugünlerde burada deprem sıklaştı. Bu bir deprem fırtınasına benzemiyor. Yöneticiler daha dikkatli olmalıdır. Çözüm deprem dirençli Simav olmalıdır. Bu mümkündür" ifadelerini kullandı.

Kütahya'da 4.2 büyüklüğünde deprem
Kütahya\'da 4.2 büyüklüğünde deprem

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Son Dakika Güncel Kütahya'da 4.2 büyüklüğünde deprem - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (4)

  • Ramazan Karakuş:
    Hep CHP yüzünden bu depremler bu ülkede refah huzur ortamını bozmak için hep olumsuz kaos peşindeler biz Erdoğan dan vazgeçmeyiz izmirin gençleri olarak 4 17 Yanıtla
  • Security Specialist:
    Deprem ne zaman olup olmayaçağını Elektronik çihazlar hatta Köpekler bile Tahmin ede biliyorlar.Prof. ha deprem oldu olaçak yok gordun o Prof. bilemedi ben daha doğru tahmin ettim, yok ben haklıydım gordun gibi çoçukça suçlamaları bırakın artık. Lütfen Sayın Profesorlar Çözüm ne ? Ne Yapa biliriz bize akıl danışın. Benim önergem Kanal İstanbul derhal yapılsın, sonra geçen Gemilerden alınan Paralarla Tüm İstanbul'a depreme dayanıklı Evler yapılsın. 5 3 Yanıtla
  • Amado Carrillo:
    5.0 altındaki depremleri haber yapmayın kardeşim 1 0 Yanıtla
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