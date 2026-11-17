Kütahya'da bir fabrikada çalışan 3 Kenyalı, Müslüman oldu.

İl Müftülüğünden yapılan açıklamaya göre, Kütahya Organize Sanayi Bölgesi'ndeki (OSB) bir fabrikada çalışan Morgan Kipsang, Hezron Kıpkoech ve Theophılus Kıpchumba Kıprono Müslüman olmak için Müftülüğe başvurdu.

Müftülük binasında İl Müftüsü Hasan İzmirli'nin rehberliğinde gerçekleştirilen törende kelimeişehadet getiren Kenyalılar Müslüman oldu.

Törende Kipsang "Burak", Kıpkoech "İbrahim" ve Kıprono ise "Tayyip" ismini aldı.

Müftü İzmirli, bu kişilere Kur'an-ı Kerim, ilmihal ve İslamiyet'i tanıtan kitaplar hediye etti.

Kenyalıların İslamiyet'i seçme sürecinde, çalıştıkları fabrikanın yöneticileri ile mesai arkadaşlarının desteklerinin ve camilerde okunan ezanların etkili olduğu öğrenildi.

İl Müftüsü İzmirli, vesile olan işletme sahibi ve yönetim kuruluna, OSB'deki Hediye Güral Camisi İmam Hatibi Muzaffer Çam'a teşekkür etti.

Yaklaşık 20 gün önce de bir porselen fabrikasında çalışan 3 Kenya vatandaşı daha Müslüman olmuştu.