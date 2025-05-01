Kütahya Simav\'da 4.2 büyüklüğünde deprem

Kasım Ömeroğlu:

çılgın proje Kanal İstanbul yapılırsa trilyon dolarları elde gelir edebiliriz Security Specialist arkadaş doğru söylüyor bu paralarla İstanbul'u yeniden yaparız bilimsel olarak hiçbir yan etkisi yoktur tarihte böyle kanallar yapılmış örnek Mısır'daki Süveyş kanalı 1850 civarında İngiliz mühendis Ferdinand Doliseps tarafından yapılmıştır bu procede 10000 mısırlı işçi öldü ama bugün bakıyorsunu her yıl 10 milyar dolar para kazandırıyor Mısır'a başka bir örnek Panama kanalı milyar dolarlar getiri var ordusu bile yok sadece polisleri var ama dünyada deniz taşımacılığı açısından çok önemli onun için Trump onu almak istiyorum diyor çünkü kanalı ABD inşa etti Jemi Carter döneminde panamaya bıraktılar amaçları panamayı Rusya'dan uzak tutmak 1999 Sovyetler Birliği çöküşü yılına denk gelmişti.