Kütahya Simav'da 4.2 büyüklüğünde deprem - Son Dakika
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Kütahya Simav'da 4.2 büyüklüğünde deprem

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Geçtiğimiz günlerde 4.5 ve 4.6 büyüklüğünde depremlerin meydana geldiği Kütahya bir kez daha sallandı. AFAD, merkez üssü Simav olan son depremin büyüklüğünü 4.2 olarak açıkladı.

01.05.2025 14:45  Güncelleme: 15:51
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Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre; saat 14.38'de merkez üssü Simav olan 4,2 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi. Depremin 10,66 kilometre derinlikte meydana geldiği belirlendi.

İşte AFAD'ın o paylaşımı;

Kütahya Simav'da 4.2 büyüklüğünde deprem

BİR GECEDE 65 DEPREM OLMUŞTU

Kütahya'nın Simav ilçesi 25 Nisan günü meydana gelen 4.5 ve 4.6 büyüklüğünde depremlerle sarsılmıştı. Bir gecede 3.4, 3.9 ve 4.1 büyüklüğündeki depremlerin meydana geldiği ilçede sabaha kadar 7 saatte büyüklü küçüklü toplam 65 artçı sarsıntı kaydedilmişti.

NACİ GÖRÜR: YÖNETİCİLER DİKKATLİ OLMALI

Bugün meydana gelen son depremin ardından Prof. Dr. Naci Görür'den yeni bir açıklama geldi.

Sarsıntının Naşa Fay Zonu yakınlarında gerçekleştiğini söyleyen Naci Görür, birkaç gün önce de aynı bölgede meydana gelen depremlere işaret etti.

Bölgenin gerildiğini kaydeden Prof. Dr. Görür, "Yöneticiler dikkatli olmalı." dedi.

BİR UYARI DA BODRUM İÇİN

Bodrum'da dün gece 02.48'de 4,1 büyüklüğünde bir deprem meydana gelmişti.

Prof. Dr. Görür, bir uyarı da Ege Bölgesi için yaptı.

Gökova Körfezi'nde gerçekleşen depremin meydana geldiği zonda daha önce 6 büyüklüğüne varan depremler meydana geldiğini anımsatan Görür, bölgenin gerildiğini söyledi.

Naci Görür'ün paylaşımı şöyle:

"Gökova Körfezinde 4,0 büyüklüğünde 12 saat önce deprem oldu. Deprem normal atımlı Gökova Fay Zonu üzerinde. Bu zon çoğu kez 6'lar mertebesinde deprem üretmiş. Bölge K-G geriliyor. Sevgiyle."

Kütahya Simav\'da 4.2 büyüklüğünde deprem

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Son Dakika Güncel Kütahya Simav'da 4.2 büyüklüğünde deprem - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (3)

  • Security Specialist:
    Derhal Kanal İstanbul yapılmalı. Sonra Kanal İstanbul'dan geçecek olan gemilerden alınan Paralarla komple İstanbul'a depreme dayanıklı Evler yapılmalı. Tek çözüm yolu bu :( 23 15 Yanıtla
    mert çelik:
    bedavaya evmı verırlerkı 0 0
  • Kasım Ömeroğlu:
    çılgın proje Kanal İstanbul yapılırsa trilyon dolarları elde gelir edebiliriz Security Specialist arkadaş doğru söylüyor bu paralarla İstanbul'u yeniden yaparız bilimsel olarak hiçbir yan etkisi yoktur tarihte böyle kanallar yapılmış örnek Mısır'daki Süveyş kanalı 1850 civarında İngiliz mühendis Ferdinand Doliseps tarafından yapılmıştır bu procede 10000 mısırlı işçi öldü ama bugün bakıyorsunu her yıl 10 milyar dolar para kazandırıyor Mısır'a başka bir örnek Panama kanalı milyar dolarlar getiri var ordusu bile yok sadece polisleri var ama dünyada deniz taşımacılığı açısından çok önemli onun için Trump onu almak istiyorum diyor çünkü kanalı ABD inşa etti Jemi Carter döneminde panamaya bıraktılar amaçları panamayı Rusya'dan uzak tutmak 1999 Sovyetler Birliği çöküşü yılına denk gelmişti. 6 7 Yanıtla
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