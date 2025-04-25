Türkiye 6 Şubat depremlerinin ardından beşik gibi sallanmaya devam ediyor. Önceki gün İstanbul'da meydana gelen 6.2'lik depremin paniği sürerken bir korkutan haber de Kütahya'dan geldi.
İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) son dakika bilgilerine göre Kütahya'nın Simav ilçesinde 4.5 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
8.8 km derinlikte oluşan sarsıntı çevre illerde de hissedilirken, vatandaşlar deprem anında kısa süreli panik yaşayarak evlerini terk edip sokaklara çıktı. Kütahya Valisi Musa Işın, depremde herhangi bir can ve mal kaybının olmadığını açıkladı.
Son Dakika › Güncel › Kütahya'da 4.5 büyüklüğünde deprem - Son Dakika
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