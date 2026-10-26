Kuzey Kore, BMGK'ye yazdığı mektupta mayın olayını Seul'ün kurguladığını öne sürdü - Son Dakika
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Kuzey Kore, BMGK'ye yazdığı mektupta mayın olayını Seul'ün kurguladığını öne sürdü

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Kuzey Kore, BMGK Başkanı'na gönderdiği mektupta 21 Eylül'deki mayın patlamasının Seul tarafından uydurulduğunu öne sürdü. Pyongyang, olayın güney sınırını güçlendirme çalışmalarını geciktirmeyi amaçladığını savundu; patlamada 3 Güney Koreli asker yaralanmıştı.

Kuzey Kore, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi (BMGK) Başkanı'na gönderdiği mektupta, geçen ay Güney Kore sınırında yaşanan mayın patlaması olayının Seul tarafından "uydurulduğunu" öne sürdü.

Kuzey Kore Merkezi Haber Ajansı (KCNA) haberine göre, Pyongyang yönetiminin Birleşmiş Milletler (BM) Daimi Temsilciliği tarafından dün BMGK Başkanı'na 21 Eylül'deki mayın patlamasına ilişkin mektup gönderildi.

"Mayın patlaması olayının Güney Kore tarafından uydurulduğu" iddia edilen mektupta, bunun Kuzey Kore'nin güney sınırını güçlendirme çalışmalarını geciktirmeyi ve engellemeyi amaçlayan kötü niyetli bir adım olduğu savunuldu.

Mektupta, "Eğer Güney Kore, uyarılarımıza rağmen Kuzey Kore'nin egemenliğini ve toprak bütünlüğünü ihlal ederse, tüm sonuçlardan tamamen sorumlu tutulacaktır." ifadelerine yer verildi.

İki Kore arasında sınır gerilimi tırmandı

Son dönemde Kuzey Kore ile Güney Kore arasında gerilim, Askerden Arındırılmış Bölge'de 21 Eylül'de Güney Koreli 3 askerin bir kara mayınının patlaması sonucunda yaralanması ve Seul'ün olaya ilişkin Pyongyang'ı suçlamasıyla yeniden tırmandı.

Kuzey Kore, patlamanın sorumluluğunu reddederek askerlerine ateş açılması halinde "derhal ve acımasız" şekilde karşılık vereceğini belirtmişti.

Kuzey Kore lideri Kim Jong-un'un kız kardeşi ve ülkeyi yöneten Kore İşçi Partisinin Genel İlişkiler Dairesinin başındaki Kim Yo-jong, 19 Ekim'de yaptığı açıklamada, güney sınırında "Güney Koreli askeri haydutlar" kaynaklı "ciddi" istikrarsızlık durumu olduğunu iddia ederek, Seul hükümetini provokasyonla suçlamıştı.

Kim Yo-jong, güney sınırlarında konuşlu taktiksel saldırı aracı sayısını artırmayı ve geçen yıl durdurdukları hoparlörden propaganda yayınlarına tekrar başlamayı değerlendirdiklerini belirtmişti.

Güney Kore Genelkurmay Başkanı Jin Yong-sung da cephe hattındaki birliği ziyaretinde askerlere, Kuzey'in yeni provokasyonlara başvurması halinde kararlı şekilde karşılık verilmesi talimatında bulunmuştu.

Kaynak: AA
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