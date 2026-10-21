Kuzey Kore'de Dışişleri ve KCNA sitelerinde 24 saati aşan kesinti iddia edildi - Son Dakika
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Kuzey Kore'de Dışişleri ve KCNA sitelerinde 24 saati aşan kesinti iddia edildi

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Kuzey Kore'de resmi internet siteleri ve haber portallarında 24 saatten uzun süre aralıklı kesinti yaşandığı iddia edildi. NK News'e göre kesintilerin nedeni bilinmiyor; KCNA ve Rodong Sinmun'a erişim yeniden sağlandı, bazı siteler ise ara sıra erişilebilir durumda.

Kuzey Kore'de resmi internet siteleri ve haber portallarında, 24 saatten uzun süre aralıklı kesinti yaşandığı iddia edildi.

Seul merkezli ve Kuzey Kore'yi takip eden internet sitesi NK News platformundaki haberde, Kuzey Kore internet sitelerinde kesintiler yaşandığı öne sürüldü.

Buna göre, Kuzey Kore Dışişleri Bakanlığı, Kuzey Kore Merkezi Haber Ajansı (KCNA), iktidardaki İşçi Partisine yakın ulusal gazete Rodong Sinmun, Minju Joson gazetesi ve dış radyo servisi Voice of Korea gibi birçok internet sitesinde 24 saati aşan aralıklı kesintiler yaşandı.

KCNA ve Rodong Sinmun gibi bazı sitelere yeniden erişim sağlandı ancak bazı siteler ise ara sıra erişilebilir veya erişilemez durumda.

Söz konusu kesintilerin bakım çalışması ya da dış saldırı kaynaklı olup olmadığı henüz bilinmiyor.

Kuzey Kore'de daha önceki yıllarda da benzer kesintiler yaşandığı biliniyor.

Kaynak: AA
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