Kuzey Marmara Otoyolu'nda yolcu otobüsü devrildi: 3 ölü 20 yaralı
Kuzey Marmara Otoyolu'nda yolcu otobüsü devrildi: 3 ölü 20 yaralı

Kuzey Marmara Otoyolu\'nda yolcu otobüsü devrildi: 3 ölü 20 yaralı
18.08.2025 07:34
Kuzey Marmara Otoyolu\'nda yolcu otobüsü devrildi: 3 ölü 20 yaralı
Kuzey Marmara Otoyolu'nda virajı alamayan yolcu otobüsü devrildi. Kazada otobüste bulunan 35 yolcudan 3'ü hayatını kaybederken 20 kişi yaralandı.

İstanbul Kuzey Marmara Otoyolu'nda virajı alamayan yolcu otobüsü devrildi. Kazada ilk belirlemelere göre 3 kişi hayatını kaybederken, 20 kişinin yaralandığı öğrenildi.

Kaza, saat 06.30 sıralarında meydana geldi. Edirne istikametine seyir halinde bulunan 60 TY 228 plakalı yolcu otobüsü, Sancaktepe Yenidoğan gişeler mevkisinde virajı alamayarak devrildi. Kazada, otobüste bulunan 35 yolcudan 3 kişi hayatını kaybederken, 20 kişinin yaralandığı öğrenildi. Yaralılar ambulanslarla hastanelere sevk edildi.

Kuzey Marmara Otoyolu'nda yolcu otobüsü devrildi: 3 ölü 20 yaralı

VALİLİKTEN AÇIKLAMA

Kazaya ilişkin İstanbul Valiliği bir açıklama yaptı. Açıklamada, "18.08.2025 Pazartesi günü saat 06.15'te İstanbul-Kuzey Marmara Otoyolu(KMO) Sancaktepe İlçesi Paşaköy mahallesi Mevkiinde Tokat İstikametinden Tekirdağ İstikametine seyir halinde bulunan yolcu otobüsü, şoförün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu bariyerlere çarpmıştır.

Kuzey Marmara Otoyolu'nda yolcu otobüsü devrildi: 3 ölü 20 yaralı

KAZAYLA İLGİLİ SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Olayda ilk belirlemelere göre otobüste bulunan 35 yolcudan 3'ü hayatını kaybetmiş, 20 kişi de yaralanmıştır. Yaralanan şahıslar, sağlık ekiplerince bölgedeki hastanelerde tedavi altına alınmış olup, olayla ilgili soruşturma başlatılmıştır" ifadeleri yer aldı.

Son Dakika Güncel Kuzey Marmara Otoyolu'nda yolcu otobüsü devrildi: 3 ölü 20 yaralı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (3)

  • Ankara null:
    rezil firmalar ve amator soforleri 7 0 Yanıtla
  • Mertcan Yılmaz:
    Allah rahmet eylesin ölenlere yaralılara Rabbim şifa versin inşallah.. 4 0 Yanıtla
  • 646464ak:
    viraja cok hızlı girmeye calisir binek arabalardan yol ister dibine girer selektör atar ve sonuc bu unutuyorar koskoca otobüs var altında yazik 0 0 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
SON DAKİKA: Kuzey Marmara Otoyolu'nda yolcu otobüsü devrildi: 3 ölü 20 yaralı - Son Dakika
