 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Kuzey Marmara Otoyolu'nda 7 aracın birbirine girdiği kazada 10 kişi öldü, 57 kişi yaralandı - Son Dakika
Üye Girişi

Kuzey Marmara Otoyolu'nda 7 aracın birbirine girdiği kazada 10 kişi öldü, 57 kişi yaralandı

Kuzey Marmara otoyolu Sakarya mevkisinde zincirleme kaza meydana geldi. 7 araç birbirine girdiği feci kazada 10 kişi öldü, 57 kişi de yaralandı. Kaza nedeniyle otoyolun İstanbul yönünde ulaşım durdu.

28.12.2023 - 07:53,  Güncelleme: 08:50
Abone Ol

Kuzey Marmara Otoyolu'nun Sakarya kesiminde 7 aracın karıştığı kazada 10 kişi öldü, 57 kişi de yaralandı. Bölgede çalışmalar sürüyor.

7 ARAÇ BİRBİRİNE GİRDİ

Otoyolun İstanbul yönü Dağdibi mevkisinde aralarında 3 otobüs ve bir tırın da bulunduğu 7 araç henüz belirlenemeyen nedenle zincirleme kaza yaptı. Kaza nedeniyle otoyolun İstanbul yönünde ulaşım durdu.

10 KİŞİ CAN VERDİ

Sakarya Valisi Yaşar Karadeniz, kazada ilk bilgilere göre 10 kişinin hayatını kaybettiğini, 57 kişinin yaralandığını bildirdi. Yaralılardan 7'sinin durumu ağır. Vali Karadeniz, yaralıların hastanelere naklinin gerçekleştirildiğini ve ekiplerin bölgedeki çalışmasının sürdüğünü belirtti.

"ARAÇTAN İNEN YOLCULARA, ARKADAN GELEN ARAÇ ÇARPMIŞ"

Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce, "Yoğun sis nedeniyle kaza gerçekleşti" ifadelerini kullandı. Vali Karadeniz ise "Araçtan inen yolculara arkadan gelen araç çarpmış." dedi.

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu da sosyal medya hesabından şu ifadeleri kullandı: "Kuzey Marmara Otoyolu'nun Sakarya kesiminde meydana gelen zincirleme kazada 10 kişinin vefat ettiğini 54 kişinin de yaralandığını öğrendim. Vefat eden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, yakınlarına başsağlığı, yaralılara da acil şifa diliyorum."

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç da kazayla ilgili 3 cumhuriyet başsavcısının görevlendirildiğini açıkladı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Olay yerinden ilk görüntüler:

Kuzey Marmara Otoyolu'nda 7 araç birbirine girdi! 10 kişi öldü 54 kişi yaralandı


Kuzey Marmara Otoyolu'nda 7 araç birbirine girdi! 10 kişi öldü 54 kişi yaralandı
Kuzey Marmara Otoyolu'nda 7 araç birbirine girdi! 10 kişi öldü 54 kişi yaralandı
Kuzey Marmara Otoyolu'nda 7 araç birbirine girdi! 10 kişi öldü 54 kişi yaralandı
Kuzey Marmara Otoyolu'nda 7 araç birbirine girdi! 10 kişi öldü 54 kişi yaralandı
Kuzey Marmara Otoyolu'nda 7 araç birbirine girdi! 10 kişi öldü 54 kişi yaralandı
Kuzey Marmara Otoyolu\'nda 7 aracın birbirine girdiği kazada 10 kişi öldü, 57 kişi yaralandı
YORUMLAR (4)
  • Mehmet Aydın: Kuzey Marmara otoyolu baştan sona proje hatası Yolda seyir güvenliğini etkileyen bir çok yanlışlar nevcut Yanıtla 92 40
  • evren demir: Bu kazanın olduğu anda seyir halindeydim kazanın oluş sebebi çok yoğun sis olmasından dolayı işin içine hız da girince kaza kaçınılmaz olmuş malesef ölenlere Allah rahmet eylesin yaralılara çok geçmiş olsun. Yanıtla 70 3
  • halil Ibrahim Balci: Bi sen biliyon bu isi 9 58
  • Alperen Umut: Sen hayatında kaç tane yol inşaat projesinde çalıştın da bol keseden sallıyorsun Kazanın oluş sebebi siz ve aşırı hız her zaman olduğu gibi şoför hatası Fazla sallama komik oluyorsunu Yanıtla 0 0

Sakarya, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kuzey Marmara Otoyolu'nda 7 aracın birbirine girdiği kazada 10 kişi öldü, 57 kişi yaralandı - Son Dakika


08:43
Narkogüç-41 Operasyonunda 1 Ton 480 Kilogram Uyuşturucu Ele Geçirildi Narkogüç-41 Operasyonunda 1 Ton 480 Kilogram Uyuşturucu Ele Geçirildi
08:22
Kuzey Marmara otoyolunda 10 kişinin öldüğü zincirleme kazadan ilk görüntüler Kuzey Marmara otoyolunda 10 kişinin öldüğü zincirleme kazadan ilk görüntüler
08:15
Kassam Tugayları Gazze'de ilk kez RPO-A kullandı! Evde saklanan İsrail askerlerinin tümü öldürüldü Kassam Tugayları Gazze'de ilk kez RPO-A kullandı! Evde saklanan İsrail askerlerinin tümü öldürüldü
08:03
Oyuncu Meriç Aral, Sandık Kokusu dizisi kadrosunu katılıyor Oyuncu Meriç Aral, Sandık Kokusu dizisi kadrosunu katılıyor
07:53
Kuzey Marmara Otoyolu'nda 7 aracın birbirine girdiği kazada 10 kişi öldü, 57 kişi yaralandı Kuzey Marmara Otoyolu'nda 7 aracın birbirine girdiği kazada 10 kişi öldü, 57 kişi yaralandı
03:55
Bursa'da babasını pompalı tüfekle öldüren genç yakalandı Bursa'da babasını pompalı tüfekle öldüren genç yakalandı
01:30
Mersin'de kontrolden çıkan araç 2 otomobile çarptı: 2 kişi öldü, 4 kişi yaralandı Mersin'de kontrolden çıkan araç 2 otomobile çarptı: 2 kişi öldü, 4 kişi yaralandı
23:50
TİP başkanı ve ünlü sanatçı Müjdat Gezen, Atalay için oturma eylemi başlattı TİP başkanı ve ünlü sanatçı Müjdat Gezen, Atalay için oturma eylemi başlattı

Son Dakika
08:43 Narkogüç-41 Operasyonunda 1 Ton 480 Kilogram Uyuşturucu Ele Geçirildi
08:22 Kuzey Marmara otoyolunda 10 kişinin öldüğü zincirleme kazadan ilk görüntüler
08:15 Kassam Tugayları Gazze'de ilk kez RPO-A kullandı! Evde saklanan İsrail askerlerinin tümü öldürüldü
08:03 Oyuncu Meriç Aral, Sandık Kokusu dizisi kadrosunu katılıyor
07:53 Kuzey Marmara Otoyolu'nda 7 aracın birbirine girdiği kazada 10 kişi öldü, 57 kişi yaralandı
03:55 Bursa'da babasını pompalı tüfekle öldüren genç yakalandı
01:30 Mersin'de kontrolden çıkan araç 2 otomobile çarptı: 2 kişi öldü, 4 kişi yaralandı
23:50 TİP başkanı ve ünlü sanatçı Müjdat Gezen, Atalay için oturma eylemi başlattı
23:37 İran ve Rusya, ticarette dolar yerine ulusal para birimlerini kullanma kararı aldı
22:23 Mardin'de silahlı saldırı sonucu bir kadın hayatını kaybetti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 28.12.2023 09:33:50. #1.13#
SON DAKİKA: Kuzey Marmara Otoyolu'nda 7 aracın birbirine girdiği kazada 10 kişi öldü, 57 kişi yaralandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement