Kuzey Marmara Otoyolu\'nda 7 aracın birbirine girdiği kazada 10 kişi öldü, 57 kişi yaralandı

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Kuzey Marmara Otoyolu'nun Sakarya kesiminde 7 aracın karıştığı kazada 10 kişi öldü, 57 kişi de yaralandı. Bölgede çalışmalar sürüyor.

7 ARAÇ BİRBİRİNE GİRDİ

Otoyolun İstanbul yönü Dağdibi mevkisinde aralarında 3 otobüs ve bir tırın da bulunduğu 7 araç henüz belirlenemeyen nedenle zincirleme kaza yaptı. Kaza nedeniyle otoyolun İstanbul yönünde ulaşım durdu.

10 KİŞİ CAN VERDİ

Sakarya Valisi Yaşar Karadeniz, kazada ilk bilgilere göre 10 kişinin hayatını kaybettiğini, 57 kişinin yaralandığını bildirdi. Yaralılardan 7'sinin durumu ağır. Vali Karadeniz, yaralıların hastanelere naklinin gerçekleştirildiğini ve ekiplerin bölgedeki çalışmasının sürdüğünü belirtti.

"ARAÇTAN İNEN YOLCULARA, ARKADAN GELEN ARAÇ ÇARPMIŞ"

Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce, "Yoğun sis nedeniyle kaza gerçekleşti" ifadelerini kullandı. Vali Karadeniz ise "Araçtan inen yolculara arkadan gelen araç çarpmış." dedi.

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu da sosyal medya hesabından şu ifadeleri kullandı: "Kuzey Marmara Otoyolu'nun Sakarya kesiminde meydana gelen zincirleme kazada 10 kişinin vefat ettiğini 54 kişinin de yaralandığını öğrendim. Vefat eden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, yakınlarına başsağlığı, yaralılara da acil şifa diliyorum."

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç da kazayla ilgili 3 cumhuriyet başsavcısının görevlendirildiğini açıkladı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Olay yerinden ilk görüntüler:



