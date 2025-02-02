Lahmacuna ketçap sıkıp akıllarınca intikam aldılar! Sıradaki yemek de mantıymış - Son Dakika
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Lahmacuna ketçap sıkıp akıllarınca intikam aldılar! Sıradaki yemek de mantıymış

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İtalya'da iki yaşlı kadın, lahmacuna ketçap sıkıp yedi. O anlar kayda alan kadınlar, "Türkiye'de makarnamızı hep yoğurtla yediniz. Pizzamıza ketçap döktünüz. İntikam." derken, sıradaki yemeğin ise mantı olduğunu söyledi.

02.02.2025 20:33
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İtalya'da iki yaşlı kadının çektiği video olay oldu. Lahmacuna ketçap sıkıp yiyen kadınlar akıllarınca intikam aldı.

İNTİKAM İÇİN LAHMACUNA KETÇAP SIKTILAR

İtalyan yemeklerinin Türkiye'de yanlış yenildiğini, bunun için böyle bir şey yaptıklarını söyleyen kadınlar, "Türkiye'de makarnamızı hep yoğurtla yediniz. Pizzamıza ketçap döktünüz. İntikam." diye bağırdı.

"YEMEKLERİMİZE DOKUNURSANIZ SIRADAKİ MANTI OLUR"

Kadınlar videonun sonunda, "Şimdi nasıl hissediyorsunuz. Eğer yemeklerimize dokunursanız sıradaki mantı olur." diyerek tehdit etti. O anlar sosyal medyanın gündemine oturdu.

Lahmacuna ketçap sıkıp akıllarınca intikam aldılar! Sıradaki yemek de mantıymış

Türkiye, Güncel, İtalya, Son Dakika

Son Dakika Güncel Lahmacuna ketçap sıkıp akıllarınca intikam aldılar! Sıradaki yemek de mantıymış - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (17)

  • Soner Ateş:
    ??çok tatlılar ¦? 20 1 Yanıtla
  • ferhat eser:
    bizim çelikk te sizinkine nutella döker intikamı alır konum atın konum nerdesiniz :))) 11 1 Yanıtla
  • Osman Koca:
    bu habermi gerçekten 11 0 Yanıtla
  • Bulent Cebeci:
    Altın kızlar :) 8 0 Yanıtla
  • Ali null:
    Aylavyu 6 0 Yanıtla
  • Reis 13:
    makarna deme recepciler alınıyor:)) 3 2 Yanıtla
  • Emre Acar:
    Rakının öncesi diye videosu viral oldu Türkler tarafından oda prim kasma derdinde bu yaşta biz malasef sosyal medyada çabuk ünlü ettiğimiz için onlarda aynı davranıyor 3 0 Yanıtla
  • Çelikk:
    lan bizene bu arada hemen arkandayım Ferhat eser GT 2 0 Yanıtla
  • Alper Çelik:
    çok komikler 1 0 Yanıtla
  • Oooo:
    Şimdi makarnayı çatala dolayıp yiyelim de görün bakalım! 0 0 Yanıtla
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SON DAKİKA: Lahmacuna ketçap sıkıp akıllarınca intikam aldılar! Sıradaki yemek de mantıymış - Son Dakika
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