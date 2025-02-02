İtalya'da iki yaşlı kadının çektiği video olay oldu. Lahmacuna ketçap sıkıp yiyen kadınlar akıllarınca intikam aldı.
İtalyan yemeklerinin Türkiye'de yanlış yenildiğini, bunun için böyle bir şey yaptıklarını söyleyen kadınlar, "Türkiye'de makarnamızı hep yoğurtla yediniz. Pizzamıza ketçap döktünüz. İntikam." diye bağırdı.
Kadınlar videonun sonunda, "Şimdi nasıl hissediyorsunuz. Eğer yemeklerimize dokunursanız sıradaki mantı olur." diyerek tehdit etti. O anlar sosyal medyanın gündemine oturdu.
Son Dakika › Güncel › Lahmacuna ketçap sıkıp akıllarınca intikam aldılar! Sıradaki yemek de mantıymış - Son Dakika
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