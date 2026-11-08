Lapseki'deki 650 rakımlı Dumanlı Dağı'nda sonbahar renk cümbüşü dronla görüntülendi - Son Dakika
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Lapseki'deki 650 rakımlı Dumanlı Dağı'nda sonbahar renk cümbüşü dronla görüntülendi

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Lapseki\'deki 650 rakımlı Dumanlı Dağı\'nda sonbahar renk cümbüşü dronla görüntülendi
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Çanakkale'nin Lapseki ilçesinin en yüksek yeri olan 650 rakımlı Dumanlı Dağı'ndaki orman, sonbaharda sarı ve gri tonlarına büründü. Renk cümbüşü yaşanan dağın görüntüleri dronla kaydedildi, ortaya çıkan manzara fotoğraf tutkunlarına doğal fon oluyor.

ÇANAKKALE'nin Lapseki ilçesinde sonbaharın renklerine bürünen Dumanlı Dağı, dronla görüntülendi.

Çanakkale'nin Lapseki ilçesinin en yüksek yeri olan 650 rakımlı Dumanlı Dağı'ndaki ormanda renk cümbüşü yaşanıyor. Sonbaharın renklerine bürünen ağaçlarda, sarı ve grinin her tonun bulmak mümkün oluyor. Yağlı boya tabloyu andıran görsel şölen, dronla görüntülendi. Dumanlı Dağı'ndaki sonbahar manzarası, fotoğraf tutkunları için de doğal bir fon oluyor.

Kaynak: DHA
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SON DAKİKA: Lapseki'deki 650 rakımlı Dumanlı Dağı'nda sonbahar renk cümbüşü dronla görüntülendi - Son Dakika
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