Lavrov BMGK reformu çağrısında bulundu, Japonya'nın üyeliğine karşı çıktı

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyinin (BMGK) yalnızca Afrika, Asya ve Latin Amerika ülkelerinin katılımıyla genişletilmesi gerektiğini belirterek, "İdeolojik ve fiili olarak Batı'nın bir parçası olan Japonya gibi ülkelerin üyelik başvuruları değerlendirilmemeli." dedi.

Lavrov, başkent Moskova'da Afrika haber ajansları temsilcileriyle bir araya geldi.

Kendisine yöneltilen soruları yanıtlayan Lavrov, Rusya'nın Afrika ülkeleriyle eşit ve karşılıklı çıkar sağlayan ilişkiler kurmayı hedeflediğini dile getirerek, "Afrika'nın gelişmesinden yanayız. Afrikalı dostlarımızın egemenliğinin güçlendirilmesini desteklemeye çalışıyoruz." ifadelerini kullandı.

Lavrov, BMGK'nin genişletilmesinin önemine dikkati çekerek, şunları söyledi:

"Biz de Çin ve diğer birçok ülke gibi, BMGK'de yeni üyeliklerin yalnızca Küresel Güney ülkelerine verilmesini savunuyoruz. Bu üyelikler daimi veya geçici olabilir. Rusya, reform sürecinin ivme kazanması için çok basit bir kararın alınmasını savunuyor. Buna göre, BMGK, yalnızca Afrika, Asya ve Latin Amerika'da gelişmekte olan ülkelerin katılımıyla genişletilmeli. Batılı ülkelerin yanı sıra ideolojik ve fiili olarak Batı'nın bir parçası olan Japonya gibi ülkelerin üyelik başvuruları değerlendirilmemeli."

"Batı, Sahel ülkelerindeki terör eylemlerinde Ukraynalı askerleri kullanıyor"

Fransa dahil bazı Batı ülkelerinin Sahel ülkelerinde terör ve sabotaj eylemlerinde bulunduğunu iddia eden Lavrov, bunun için Ukraynalı askerlerin kullanıldığını ileri sürdü.

Sergey Lavrov, Ukrayna'nın, Rusya'nın Afrika ülkeleriyle ilişkilerini bozmaya çalıştığını savundu.

"Avrupa'nın yaklaşımında herhangi bir değişiklik görmüyoruz"

NATO ve Avrupa Birliği'nin (AB) Rusya'yı ana tehdit olarak gördüğünü ifade eden Lavrov, bunun uluslararası arenada ilişkilerin geliştirilmesini engellediğini ve Batı'yı tecride mahkum ettiğini belirtti.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in bugün Finlandiya Cumhurbaşkanı Alexander Stubb ve Norveç Başbakanı Jonas Gahr Store ile telefon görüşmesi yaptığını anımsatan Lavrov, "Bu, Avrupalıların (Ukrayna konusunda) müzakere sürecine dahil olma arzusunu gösteriyor. Ancak Avrupa'nın bu sürece hangi pozisyonla dahil olmaya çalıştığı ayrı bir soru. Şimdilik Avrupa'nın yaklaşımında herhangi bir değişiklik görmüyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Avrupa'nın Ukrayna'da yaşananların nedenlerini göz ardı ettiğini dile getiren Lavrov, Avrupalı liderleri Ukrayna'yı destekledikleri için "siyasi mazoşistler" olarak niteledi.

Bakan Lavrov, Avrupa'nın Rusya ile temas kurmayı reddettiğini öne sürdü.